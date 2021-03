Coronavirus, Emiliano a Speranza: «Nel barese e nel tarantino stiamo superando tutti i parametri»

«Abbiamo mandato al Ministro della Salute Roberto Speranza una nota su quella che è la terza ondata, ormai arrivata anche in Puglia. In questa lettera preannuncio chema anche a Lecce e Foggia. Per cui credo ci siano le premesse per passaggi di zona nella regione Puglia. Oggi farò una ordinanza perin attesa del provvedimento del Ministro della Salute. Nelle province di Bari e Taranto abbiamo superato i parametri cheadotteremo misure anche anti-assembramento e spingeremo i sindaci ad adottare misure per evitare che i ragazzi, non andando a scuola, si assembrino per strada. Il Governo probabilmente si accinge a far passare la Puglia in zona arancione e in alcune zone anche rossa».Lo ha dichiarato nel primo pomeriggio il Presidente della Regione Pugliapartecipando al Senato della Repubblica alla presentazione del libro di Giovanni Lamberti dal titolo "Ci abbiamo messo la faccia".Alle 17 ci sarà la riunione della cabina di regia che valuterà definitivamente eventuali ulteriori restrizioni nei fine settimana.