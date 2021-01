Puglia in zona arancione da domenica 17 gennaio. Lo conferma il Ministro Speranza

La nuova ordinanza ha fatto chiarezza sulla suddivisione in fasce di rischio delle varie regioni

La Puglia passerà da zona gialla adA stabilirlo l'ordinanza del Ministro della Salute, firmata nel pomeriggio di oggi, 15 gennaio, e in vigore da domenica 17 gennaio.Insieme alla nostra regione sono state inserite in quella fascia anche Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Umbria e Valle d'Aosta, Calabria, Emilia-Romagna e Veneto., come da noi anticipato. Restano gialli Basilicata, Campania, Molise, Sardegna, Toscana e la Provincia Autonoma di Trento.Domani, 16 gennaio, quindi, anche a Giovinazzo ristoranti e bar potranno ancora essere aperti a pranzo, con un massimo di 4 persone al tavolo. Asporto consentito sino alle 18.00 e domicilio senza limiti di tempo.