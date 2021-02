Da sabato al via la vaccinazione del personale scolastico. Da lunedì tocca agli over 80

PERSONALE SCOLASTICO

OVER 80

In tutta la Pugliainizierà la vaccinazione delLe operazioni saranno coordinate dalle Asl provinciali d'intesa con i Comuni.«Si tratta di uno sforzo corale senza precedenti messo in campo dalla sanità pugliese in collaborazione con tutti i Comuni – dichiara l'assessore alla Sanità– vista anche la difficoltà di maneggiare vaccini che devono essere conservati e trattati con precisione. Uno sforzo che necessita della collaborazione di tutti anche nell'affrontare gli inevitabili inconvenienti nel rodaggio della macchina. L'augurio è che si possa contare via via sempre su nuove dosi di vaccino, in modo da allargare la platea nel minor tempo possibile. Nel frattempo, occorre ricordare che anche i vaccinati devono mantenere le precauzioni previste per legge e dal buonsenso: distanziamento sociale, igiene delle mani, uso delle mascherine».apre le vaccinazioni del personale scolastico sabato 20 febbraio, alle 9, a Bari nel Palacarbonara in via Fratelli De Filippo. Si comincia con 800 tra insegnanti e personale ATA delle scuole comunali della città. Le vaccinazioni proseguiranno nei giorni successivi secondo il calendario prestabilito, coinvolgendo il personale scolastico anche delle scuole statali.Nelladomenica 21 alle ore 8.30 prende il via la vaccinazione del personale scolastico a Barletta (Palazzetto dello sport), Trani (Palazzetto dello sport) e Andria (Centro "Dopo di Noi").sanita.puglia.it.Alle 18.00 di oggi 18 febbraioLaha predisposto ambulatori, centri distrettuali e strutture comunali, che partiranno con le somministrazioni del vaccino lunedi 22 febbraio dalle ore 15.00.Per quanto riguardaLa Asl Bat ha predisposto 10 sedi vaccinali, una per ogni comune, e inizierà le vaccinazioni degli over 80 a partire da lunedì 22 alle ore 15.00.