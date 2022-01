Era nel corridoio quando ha avvertito i primi scricchiolii che in pochi attimi si sono trasformati in un rumore sordo. Un crollo,, seguito da una nuvola di polvere che ha invaso tutta la casa, che avrebbero potuto rivelarsi fatale per, salvata dalla madre.Viva per miracolo è dir poco. N'è uscita illesa, seppur sotto shock. Sono stati attimi di terrore, ma per fortuna nessuno è rimasto ferito. Il cedimento è avvenuto ieri a Giovinazzo, in un appartamento al primo piano di uno stabile di via Bari. La donna, che vive in affitto e che era da sola, quando ha avvertito il pericolo non ha esitato nemmeno un attimo ad intervenire, evitando il peggio per la figlia. Il crollo ha interessato una parte del solaio che è venuto giù in un baleno. Un disastro.Quando i, allertati da un agente della, sono saliti al primo piano dello stabile hanno costatato che il crollo - lo stesso problema si era già manifestato in altri due punti - avrebbe potuto effettivamente provocare una tragedia. Gli uomini del, arrivati dal, dopo aver messo in sicurezza l'immobile, hanno interdetto l'accesso all'intero appartamento: la madre e le sue figlie, di 8 anni e 12 mesi, hanno trascorso la notte altrove.Difficile che la famiglia possa rientrare in casa in tempi brevi e comunque non prima di un intervento di recupero dello stabile e del terrazzo, ispezionato dai. Sul posto, per i rilievi, è giunta anche una volante della. L'unica consolazione è che davvero nessuno abbia patito conseguenze fisiche.