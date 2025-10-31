Creative Economy Forum 2025
Creative Economy Forum 2025
Speciale

Creative Economy Forum 2025: Bari diventa capitale mondiale della creatività

L’appuntamento a Petruzzelli lunedì 3 novembre 2025, dalle 10.00 fino alle 16.30

Giovinazzo - venerdì 31 ottobre 2025 11.36 Sponsorizzato
Il Teatro Petruzzelli ospiterà la prima edizione del Creative Economy Forum (CEF), evento internazionale che trasformerà la Puglia in un crocevia globale di idee, innovazione e creatività.

L'appuntamento è fissato per lunedì 3 novembre 2025, dalle 10.00 fino alle 16.30, con una giornata di talk, panel e incontri dedicati al futuro delle economie creative.

Organizzato da CNA Puglia in collaborazione con La Ditta aps, il Forum nasce dalla visione di Taiwo Meghoma, fashion director e ambassador dell'Apulian Runway Experience, e del giornalista internazionale Joseph Hammond, già autore per The Economist, Forbes e Radio Free Europe.

Il CEF riunirà leader globali, creativi, accademici e istituzioni per discutere il futuro delle economie creative, un settore che oggi vale oltre 2.000 miliardi di dollari e che potrebbe raddoppiare entro il 2050, trainato da innovazione digitale e sviluppo sostenibile.

Tra i protagonisti internazionali figurano la social innovator Adenike Adeyemi, l'imprenditrice italo-australiana Antoinette Petruccelli, l'artista e produttore musicale britannico Oli Rose e il celebre fotografo Richard Young.

Accanto a loro, una forte rappresentanza italiana con il professore Antonio Messeni Petruzzelli del Politecnico di Bari, la direttrice artistica Carolina Stamerra Grassi, lo scultore e designer Antonio Pio Saracino, e il creativo e produttore cinematografico Ivan D'Ambrosio, tra i nuovi volti del design e della produzione culturale pugliese.

Insieme a loro, altri protagonisti italiani ed europei animeranno il dibattito su innovazione, moda, arte e impresa.

(Elenco completo su creativeeconomyforum.com/speakers).

Attraverso panel tematici, testimonianze e momenti esperienziali, il CEF 2025 esplorerà la creatività come motore di diplomazia culturale, inclusione sociale e crescita sostenibile.

"La Puglia può diventare un ponte tra culture e mercati diversi, unendo tradizione artigianale e visione globale", dichiarano gli organizzatori.

La Puglia è stata scelta per la sua storica vocazione creativa: oltre 3.400 aziende manifatturiere nel settore moda e più di 24.000 addetti ne fanno un riferimento mondiale per artigianato e innovazione.

Il CEF si inserisce nel programma dell'Apulian Runway Experience, la settimana della moda pugliese che celebra l'eccellenza del Made in Puglia tra tradizione, sostenibilità e innovazione.

Le registrazioni sono aperte su www.creativeeconomyforum.com: posti limitati per imprenditori, designer, artigiani, start-up e operatori culturali che vogliono contribuire al dialogo sulle nuove vie dell'economia creativa.

L'evento culminerà in serata con la prestigiosa "Mandela Awards", una cerimonia esclusiva su invito che si terrà nella raffinata cornice della Villa Romanazzi Carducci di Bari.

Un appuntamento riservato a ospiti internazionali, personalità del mondo dell'arte, dell'imprenditoria e della comunicazione per celebrare creatività, leadership e visione globale.
  • eventi
Rifiuti Giovinazzo: ripulita foce di Lama Castello
31 ottobre 2025 Rifiuti Giovinazzo: ripulita foce di Lama Castello
Dolcetto o scherzetto? Defender Giovinazzo-Lazio nella sera di Halloween
31 ottobre 2025 Dolcetto o scherzetto? Defender Giovinazzo-Lazio nella sera di Halloween
Altri contenuti a tema
Al Vecchio Gazebo la nuova tappa del "Giro d'Italia del Gusto" Al Vecchio Gazebo la nuova tappa del "Giro d'Italia del Gusto" Appuntamento previsto il 3 novembre
Una nuova immagine per AB Arredamenti: «Raffinata, elegante e professionale» Una nuova immagine per AB Arredamenti: «Raffinata, elegante e professionale» Sabato 25 ottobre l’inaugurazione del nuovo showroom
AB Arredamenti inaugura a Molfetta il nuovo showroom AB Arredamenti inaugura a Molfetta il nuovo showroom Un nuovo spazio dedicato al design, alla qualità e alla personalizzazione degli ambienti domestici
Giornate FAI d'autunno: le aperture nel nord barese - LE INTERVISTE Attualità Giornate FAI d'autunno: le aperture nel nord barese - LE INTERVISTE I beni visitabili sono stati resi noti nella conferenza svoltasi ad Andria nella mattinata di giovedì 9 ottobre
Manca poco a Birramilandia: Terlizzi pronta a vivere la magia del circo. Il programma Manca poco a Birramilandia: Terlizzi pronta a vivere la magia del circo. Il programma Via Chicoli ospiterà Umberto Sardella, i Paipers e DJ Violet Tear, con street food e animazione per tutta la famiglia
Birramilandia a Terlizzi: il festival si trasforma in un magico villaggio da circo Birramilandia a Terlizzi: il festival si trasforma in un magico villaggio da circo In via Chicoli l’11 e 12 ottobre attesi Umberto Sardella, i Paipers e DJ Violet Tear
Settembre in Puglia: cosa fare nel weekend del 20-21 Cultura Settembre in Puglia: cosa fare nel weekend del 20-21 Tutti gli eventi più interessanti
Il Festival Beer approda a Giovinazzo Il Festival Beer approda a Giovinazzo Dal 19 al 21 settembre si terrà il festival dedicato al luppolo nel segno della tipicità pugliese
Al Vecchio Gazebo la nuova tappa del "Giro d'Italia del Gusto "
31 ottobre 2025 Al Vecchio Gazebo la nuova tappa del "Giro d'Italia del Gusto"
Coldiretti Puglia: "Per Halloween +20% produzioni zucche "
31 ottobre 2025 Coldiretti Puglia: "Per Halloween +20% produzioni zucche"
A Bisceglie torna Calici nel Borgo Antico: tre serate di vini pugliesi, gastronomia e musica dal vivo
31 ottobre 2025 A Bisceglie torna Calici nel Borgo Antico: tre serate di vini pugliesi, gastronomia e musica dal vivo
Discarica San Pietro Pago: partiti i lavori per la vasca perimetrale - VIDEO
30 ottobre 2025 Discarica San Pietro Pago: partiti i lavori per la vasca perimetrale - VIDEO
Carta "Dedicata a te ": tutte le informazioni per i giovinazzesi
30 ottobre 2025 Carta "Dedicata a te": tutte le informazioni per i giovinazzesi
AFP Giovinazzo, poker di sconfitte
30 ottobre 2025 AFP Giovinazzo, poker di sconfitte
Nuova pulizia dell'agro a Giovinazzo, Rucci: «C'è ancora tanto da fare»
30 ottobre 2025 Nuova pulizia dell'agro a Giovinazzo, Rucci: «C'è ancora tanto da fare»
Ragazzi e ragazze rumeni in visita alla Concattedrale di Giovinazzo
30 ottobre 2025 Ragazzi e ragazze rumeni in visita alla Concattedrale di Giovinazzo
© 2001-2025 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.