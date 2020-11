Covid, salito a 50 il numero degli attualmente positivi a Giovinazzo

Sono al momento 50 le persone residenti a Giovinazzo positive al Covid. Lo ha reso noto il Sindaco Tommaso Depalma nel tardo pomeriggio di giovedì 5 novembre, comunicando che in giornata si è tenuta anche una riunione del Coc, il centro operativo comunale, con all'oggetto l'analisi della situazione alla luce di quanto diposto dall'ultimo Dpcm firmato dal premier Giuseppe Conte.Il primo cittadino ha annunciato l'intenzione di ordinare la sospensione delle attività di studio alla Vedetta del Mediterraneo e delle attività nella scuola comunale di musica "Filippo Cortese".«Darò inoltre disposizioni in modo che la domenica, al, vengano aperti tutti gli ingressi con l'obiettivo le migliorare le condizioni di accesso e deflusso» ha aggiunto.È stato attivato, in collaborazione con, un servizio in favore della parte più fragile della popolazione, che non può provvedere autonomamente al reperimento di generi alimentari e/o farmaci e che non può contare sulla rete familiare. Il servizio è rivolto a soggetti soli, in precarie condizioni di salute o sottoposti ad isolamento domiciliare.Tutti i soggetti in reali difficoltà potranno quindi. Gli operatori forniranno assistenza relativamente all'acquisto e alla consegna a domicilio di farmaci e/o beni di prima necessità.