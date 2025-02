Partita la campagna regionale di prevenzione del tumore all'utero

, è con questo slogan che lain collaborazione conpromuove una campagna di prevenzione in cui offre gratuitamente alle donne pugliesi lo screening oncologico per la diagnosi precoce dei tumori della cervice uterina.Un prelievo semplice e indolore in una piccola quantità di cellule dal collo dell'utero, finalizzato a individuare tempestivamente eventuali anomalie che, se trattate per tempo possono prevenire l'insorgere della malattia.L'invito è rivolto alle donne di età compresa«rapido, gratuito ed efficace - è l'appello con cui Puglia Salute sì rivolge alle donne; ed ancora, - Se rientri nelle fasce d'età, aderisci all'invito della tua Asl che riceverai tramite lettera cartacea, telefonata, sms, email, App IO, nel rispetto dell'Informativa Privacy.Salva il numero 080 2442901 per riconoscere la Regione Puglia che ti contatta per comunicarti data, ora e luogo del tuo appuntamento gratuito con la prevenzione.Se non hai ricevuto l'invito o hai bisogno di altre informazioni, chiama il numero verde unico regionale 800 957773.Basta un attimo, vale una vita».I tumori del collo dell'utero si sviluppano molto lentamente a partire da modificazioni cellulari. Lo screening della cervice uterina ricerca queste anomalie che, se individuate in una fase iniziale, possono essere curate, impedendo l'insorgere della malattia.