Costituita a Giovinazzo la Sezione ANPI intitolata ad Angelo Ricapito

Il 21 ottobre scorso, con l'assemblea degli iscritti, si è costituita ufficialmente a Giovinazzo la, al termine di un processo di progressivo consolidamento nella vita civile della nostra città. È stato eletto il Comitato di Sezione, che nella sua prima seduta di insediamento ha deciso all'unanimità di nominare PresidenteVice Presidentee di intitolare la Sezione di Giovinazzo admartire giovinazzese della Resistenza al nazifascismo.Il gruppo si era reso già protagonista di pregevoli iniziative come: la presentazione del libro "Il partigiano ritrovato" di Pasquale Martino alla presenza dell'autore e con la partecipazione di Domenico Mortellaro, autore del libro "Angelo Ricapito: una vita partigiana" dedicato alla vita del nostro illustre concittadino. L'iniziativa ha visto la partecipazione e collaborazione dell'Associazione LED di Giovinazzo.Si è, tra l'altro, sollecitata l'amministrazione comunale al ripristino della targa toponomastica della via dedicata ad Angelo Ricapito ed a mettere in evidenza la targa attualmente seminascosta in Municipio. In un incontro pubblico alla presenza del Presidente della Segreteria Provinciale A.N.P.I., Ferdinando Pappalardo, è stata presentata la nascita della Sezione dell'Associazione a Giovinazzo. La sezionesi riunisce nella locale Camera del Lavoro - CGIL in via Vernice, per gentile invito del suo coordinatore Savino Illuzzi.È obiettivo della locale sezione proseguire nel lavoro di sensibilizzazione e informazione riguardo i temi dell'antifascismo, dialogando e collaborando con tutti coloro (singoli cittadini, associazioni, forze politiche) che, in questo momento, sentono necessario ed impellente il bisogno di consolidare e tutelare le basi democratiche ed antifasciste della nostra Repubblica.