Coronavirus, tutte le restrizioni a Giovinazzo

Pubblichiamo quanto stabilito dall'Amministrazione comunale di Giovoinazzo in base alle indicazioni operative a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 per contenere il diffondersi del contagio da. Le informazioni sono state diffuse anche sui canali social dell'Ente comunale e sui profili istituzionali del Sindaco«A seguito della pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 è opportuno specificare le seguenti indicazioni operative a livello comunale onde evitare occasioni di assembramento al chiuso o comunque occasioni in cui è difficoltoso far rispettare la distanza di sicurezza.Per quel che attiene gli allenamenti nei Palazzetti e nelle palestre scolastiche così come le attività nelle strutture di privati ad uso pubblico (ad. es. Netium, Iris, Scuole di Ballo, Case di Riposo sul territorio, servizi educativi ecc.), fermo restando le indicazioni stabilite dal decreto, rimandiamo ad ulteriori disposizioni a seguito di incontro tra Amministrazione ed associazioni sportive e privati di riferimento così da rendere uniformi indicazioni e comportamenti da seguire.Tale incontro è convocato per questa sera alle 18.30 presso l'aula consigliare di Palazzo di Città.