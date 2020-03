Coronavirus, la città di Giovinazzo si affida alla Madonna di Corsignano

Social Video 5 minuti Giovinazzo - Campane suonano per invocare la Vergine

Era nato come unin chiave cittadina e religiosa ma ciò che abbiamo vissuto nel pomeriggio è diventato molto di più.L'idea era venuta al Maestroche venerdì aveva eseguito l', e al suo amico di piazzetta Cairolidue che da tanti anni si donano con la loro arte musicale., mentre altrove risuonano canzoni italiane e le note festose di alcuni dj, si sarebbe dovuto eseguire l'. Al Presidente del Consiglio comunaleè venuta l'idea di coinvolgere anche il clero cittadino, che ha aderito compatto, e il momento è diventato profondo, come auspicava anche il Comitato Feste Patronali.All'orario prefissato, la campana della Concattedrale di Santa Maria Assunta, così come quella delle altre quattro parrocchie, ha cominciato a suonare. Il parroco di origini molfettesi,, accompagnato dal suono dell'inno alla Vergine eseguito all'organo e al violino, ha invocato con una supplica lae con una copia del quadro, seguito dal canto di, ha percorso poi via Marina, piazza Vittorio Emanuele II e via Cattedrale, sfidando il forte vento e benedicendo in più punti la città, affinché la Patrona la protegga dallo spietato Coronavirus che tanti contagi e tanti morti sta seminando in tutto il mondo.C'è chi ricorda che l'ultima volta che avvenne un qualcosa di simile fu 70 anni fa, in occasione di una terribile mareggiata che colpì Giovinazzo.Nel frattempo ilha suonato alla tastiera, accompagnato dalla voce di sua moglie Mina, le sei strofe dell'inno dal suo balcone. Lo stesso hanno fatto dal loro balcone il giovane organista, ed i trombettisti, quest'ultimo subito accompagnato dal clarinetto del suo dirimpettaioSeguitissime le dirette Facebook (che trovate anche sulla nostra pagina), tra tutte quelle della e del profilo di Felice Bologna , con migliaia le visualizzazioni.E tantissimi i commenti, di ringraziamento per l'iniziativa in prima battuta, di vicinanza da ogni dove (Alberobello, Vieste, Roma, Frosinone, Vasto, Cattolica, Imola, Lodi, Piacenza, Vicenza, Como, Bergamo, dalla Francia, dal Canada, dagli Stati Uniti) e soprattutto di sincera commozione e di devota invocazione aSotto il nostro articolo un inedito video girato al tramonto da Ponente, con lo scampanio di tutte le parrocchie giovinazzesi ad invocare la Vergine Santa affinché protegga la nostra terra dal morbo che sta portando dolore in tutta la nazione.I fedeli di Giovinazzo si sono rivolti alla Madre e pregano affinché ascolti la loro implorazione.