Processione Maria SS di Corsignano: l'itinerario

Giovinazzo è in festa pere questa sera, 20 agosto, si appresta a vivere la parte esterna delle celebrazioni con l'attesissima processione della sacra icona della Vergine per le vie della città.Secondo il programma diffuso dal Comitato Feste Patronali Ore 19.30 - Solenne processione per le vie della città dell'icona di Maria SS di Corsignano. Durante il percorso Mons. Cornacchia impartirà benedizione solenne sul sagrato di San Domenico. Accompagnamento musicale della Orchestra di Fiati "Filippo Cortese". Diretta streaming sulla pagina Comitato Feste Patronali.Alle 19.30 circa l'avvio della processione che partirà da via Marina, transiterà da piazza Costantinopoli, da via Gelso, per poi giungere in piazza Vittorio Emanuele II, dove Monsignor Domenico Cornacchia impartirà intorno alle 21.30 la solenne benedizione dal sagrato della parrocchia San Domenico. Infine il rientro dopo un giro di piazza nuovamente da piazza Umberto I e poi da via Marina sino al saluto ai fedeli.Il corteo processionale sarà accompagnato dall'Orchestra di Fiati "Filippo Cortese".Saranno in migliaia lungo il percorso ed in piazza per rendere omaggio alla Madre celeste che da secoli protegge Giovinazzo.