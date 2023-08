Festa Patronale 2023: il programma completo a Giovinazzo

Sono iniziati da alcuni giorni iprotettrice di Giovinazzo. Partita la Novena in Concattedrale il 10 agosto scorso, da quest'oggi, Festa dell'Assunta, il programma si andrà intensificando sino al culmine della processione di domenica 20. In programma a Ferragosto, infatti, la tradizionale Fiera all'area mercatale.Programma già partito in realtà il 29 luglio con Giovinazzo Sport Night e proseguito per la parte popolare il 6 agosto con La Notte degli artisti e con la rivisitazione dei costumi ed usi del 1187 per le strade del centro storico a cura della Pro Loco.Ieri sera, 14 agosto, importante omaggio in Consiglio comunale al prof. Vincenzo Rucci, ex sindaco che negli anni '50 ebbe un ruolo decisivo per il restauro della sacra icona della Vergine di Corsignano.Di seguito pertanto l'intero programma varato dal gruppo di lavoro guidato da Francesco Cassano sino al 23 agosto, con l'appendice del 2 e 3 settembre, quando vi sarà il cambio della guardia nella Parrocchia Concattedrale tra don Andrea Azzollini e Padre Francesco Depalo con Padre Pasquale Rago.VI Giorno di Novena - Messe in Concattedrale alle 6.30 - 8.00 - 10.00 - 19.30 - 22.00Ore 7.00 - 13.00 - area mercatale - tradizionale Fiera dell'AssuntaTriduo Solenne celebrato da Mons. Sabino Lattanzio, posturale delle cause dei Santi Arcidicesi Trani-Barletta-BisceglieVII Giorno di Novena - Messe in Concattedrale alle 6.30 - 9.00 - 22.00. Alle 19.30 Santa Messa animata dall'ANMI, Amici del Gozzo, Vogatori "Massimo Cervone", Le Tre Colonne.VIII Giorno di Novena - Messe in Concattedrale alle 6.30 - 9.00 - 22.00. Alle 19.30 Santa Messa animata dalle associazioni che operano nel sociale.Ore 20.30 - accensione luminarie in piazza Vittorio Emanuele IIa seguire XXX edizione del Palio dei Rioni - Gamberemo a cura della Touring JuvenatiumDopo le 22.00 - Concerto dei Nati StanchiIX Giorno di Novena - Messe in Concattedrale alle 6.30 - 9.00 - 22.00. Alle 19.30 Santa Messa animata dalle associazioni laico-cattoliche.Ore 20.30 - Traslazione Manto della Madonna dall'Istituto San Giuseppe alla Concattedrale, a cura del Circolo I Figli del Mare - Andata: piazza Vittorio Emanuele II, via Molfetta, via Crocifisso, Monumenti ai caduti del mare. Ritorno: via Crocifisso, via Durazzo, via Fiume, via XX Settembre, Istituto San Giuseppe, via Cappuccini, piazza Vittorio Emanuele II, via Marina. Accompagnamento musicale dell'Orchestra di Fiati della scuola di Musica "Filippo Cortese".Memoria liturgica Vergine di CorsignanoOre 1.00 - Giro per la città della Bassa Musica Città di GiovinazzoOre 6.00 - Santa Messa nella chiesetta rurale del Padre EternoOre 7.30 - Santa Messa officiata da Mons. Domenico Cornacchia al Casale di Corsignano. Bus navetta disponibile dalle 6.30 ai piedi di Palazzo di Città (fermate in piazza Sant'Agostino e nei pressi della Parrocchia Immacolata). Colazione offerta da I Nipoti della Nonna.Ore 18.30 - Santa Messa in ConcattedraleOre 19.30 - 54ª edizione del Corteo Storico a cura della Pro Loco di Giovinazzo con la partecipazione degli sbandieratori di Carovigno del Gruppo "Nzegna". Percorso: piazza Duomo, via Cattedrale, piazza Umberto I, piazza Vittorio Emanuele II, via Cappuccini, via Marziani, via Balilla, piazza Sant'Agostino, via Marconi, via Sasso, via Bitonto, piazza Vittorio Emanuele II. Ore 22.00 - in piazza Vittorio Emanuele II rievocazione storica dell'icona donata da Geretéo ai giovinazzesi.Sante Messe in Concattedrale alle 6.30 - 8.00 - 9.30Ore 8.00 - Località Trincea, spettacolo pirotecnicoOre 9.00 - Giro per la città dell'Orchestra di Fiati "Filippo Cortese". A seguire, alle 10.30, in piazza Umberto I la formazione si esibirà nel matinéeOre 10.45 - in Concattedrale benedizione della lastra in memoria di Angelo StalloneOre 11.00 - Solenne pontificale officiato da S.E. Mons. Domenico Cornacchia, vescovo di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi. A seguire discesa dell'edicola con la Sacra Icona della Madonna di Corsignano e preparazione della stessa alla processione serale. Diretta streaming sulla pagina Facebook Comitato Feste Patronali.Ore 19.30 - Solenne processione per le vie della città dell'icona di Maria SS di Corsignano. Durante il percorso Mons. Cornacchia impartirà benedizione solenne sul sagrato di San Domenico. Accompagnamento musicale della Orchestra di Fiati "Filippo Cortese". Diretta streaming sulla pagina Comitato Feste Patronali.Ore 22.00 - Concerto in cassa armonica della Orchestra di Fiati "Filippo Cortese"Ore 23.00 - Spettacolo pirotecnico in Località TrinceaOre 23.30 - Ripresa concertoOre 9.00 - Santa Messa in Concattedrale ed esposizione del SS Sacramento sino alle 12.00. Alla stessa ora giro del "Gran Concerto bandistico Città di Rutigliano". Alle 11.00 lo stesso gruppo di esibirà in piazza Umberto I nel matinée.Ore 18.00 - Esposizione SS Sacramento; ore 19.00 - canto dei vespri; ore 19.30 - Santa Messa animata dai Figli del Mare.Ore 20.30 - Rientro del Manto della Madonna dalla Concattedrale all'Istituto San Giuseppe a cura dei Figli del Mare, dell'ANMI, con accompagnamento Comitato Feste Patronali e delle autorità militari e civili. Musiche a cura del "Gran Concerto bandistico Città di Rutigliano".Ore 21.30 - Estrazione biglietti vincenti lotteria nei pressi della Cassa Armonica in piazza Vittorio Emanuele IIOre 22.30 - Esibizione in piazza Vittorio Emanuele II "Gran Concerto bandistico Città di Rutigliano"Ore 23.30 - Spettacolo pirotecnico in Località TrinceaOre 9.00 - Santa Messa in Concattedrale con possibilità di adorare da vicino la Sacra IconaOre 20.30 - Risalita dell'edicola della Madonna di CorsignanoOre 20.30 - Piazzale Aeronatica Militare - Rimbamband in concerto - "Il sol ci ha dato alla testa"Ore 20.30 - evento in onore dei giovinazzesi nel mondo - Piazza Vittorio Emanuele II esibizione dei Mop Mop; a seguire dj set di Andrea Benini in cassa armonica. Diretta streaming su pagina Facebook Comitato Feste PatronaliOre 19.30 - Congedo dalla comunità parrocchiale di don Andrea AzzolliniCelebrazione eucaristica presieduta da Mons. Domenico Cornacchia di accoglienza del nuovo amministratore della Concattedrale di Santa Maria Assunta, padre Francesco Depalo, e del vicario parrocchiale, padre Pasquale Rago.