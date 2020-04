Coronavirus, controlli sulla 16 bis: traffico deviato all'altezza di Giovinazzo

Controlli a tappeto su tutti i mezzi in transito sulla strada statale 16 bis in direzione Foggia, all'altezza di Giovinazzo, sono in corso da parte della- sul posto è presente anche lanell'ambito delle misure adottate per l'emergenzaPer consentire di effettuare le verifiche, il personale diha chiuso provvisoriamente al traffico quel tratto di carreggiata, inibendo alla circolazione la corsia di sorpasso, mentre gli agenti delhanno creato una corsia che devia il traffico fino all'area di serviziodove loro, in piena collaborazione con gli uomini del maggiore, sono posizionati per i controlli.Lì tutti i mezzi in transito provenienti da sud - come già avvenuto il 3 aprile scorso, sempre sulla strada statale 16 bis in direzione Brindisi, all'altezza divengono fermati per la verifica delle autocertificazioni, per accertare cioè le comprovate necessità di lavoro o di salute che motivano lo spostamento. Gli automobilisti che non forniscono valide motivazioni che gli consentono di circolare sono sanzionati.Il personale diè sul posto per la gestione della viabilità. I controlli saranno intensificati in vista delle festività pasquali e saranno regolarmente effettuati su tutto il territorio di Bari e provincia in occasione della Settimana Santa.