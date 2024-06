"Conversazioni dal mare", lectio magistralis di Fabbri sulla geopolitica umana

Si è conclusa ieri sera, domenica 23 giugno, l'edizione 2024 di, festival letterario giunto alla sua ottava edizione, svoltasi in Cala Porto nel fine settimana.Clou dell'ultima serata la presentazione del librodigiornalista e analista geopolitico italiano.Nel suo intervento, una sorta di lectio magistralis alternata a domande, Fabbri ha ricordato come la geopolitca umana sia una vera e propria materia indipendente «che studia l'interazione tra collettività collocate nello spazio geografico calandosi nello sguardo altrui».Il viaggio del suo libro è un viaggio nella storia dell'umanità, in quelle che lui definisce "aggregazioni umane", in qualsiasi forma, dalle tribù ai comuni, fino agli Stati-nazione come li concepiamo in epoca moderna. In Cala Porto Fabbri ha ribadito quanto marginali nell'evoluzione dei Paesi siano i leader, forse a torto ritenuti fattori fondamentali per intere società, di fatto prodotto spesso di autoreferenzialità.La geopolitica umana va dunque di pari passo all'antropologia e alla psicologia collettiva ed è intrisa di etnografia e linguistica. Non si può dunque - secondo Fabbri - raccontare situazioni complesse come quella che viviamo, senza immergersi nella cultura di popoli divisi anche da linguaggi differenti, che spesso si nutrono di propaganda.Una geopolitica che può dunque essere una vera e propria «lente graduata per vincere la miopia, prisma prezioso per scrutare le questioni del nostro tempo». E solo attraverso analisi attente si può comprendere meglio il nostro tempo e cosa accadrà nel futuro prossimo, quali dinamiche scalfiranno il quadro internazionale così come abbiamo imparato a conoscerlo negli ultimi decenni.Di fatto, per Fabbri, siamo in un tempo in cui si lotta per l'egemonia globale e questa lotta vede protagoniste le tre super-potenze (Usa, Russia e Cina) appoggiate da sistemi di carattere economico spesso molto più efficaci di singoli governi.in Cala Porto è stato un evento letterario apprezzatissimo da molti giovinazzesi, anche di area avversa all'attuale esecutivo cittadino, ed ha rappresentato una fonte d'attrazione per visitatori colti o in cerca di bellezza del sapere. Una strada che riteniamo debba essere battuta anche per le prossime estati, facendolo magari diventare uno dei momenti clou del programma comunale.