Convegno diocesano sul tema "Chiesa cantiere di volti"

Nelle serate di martedì 28 febbraio, mercoledì 1 e giovedì 2 marzo, dalle ore 19.30 alle ore 21.30, presso la chiesa Madonna della Pace in Molfetta si svolgerà il convegno pastorale diocesano dal titoloLa diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, nel cuore dell'anno in cui si fa memoria del trentesimo anniversario della morte del Venerabile Antonio Bello, si ferma a riflettere sul significato di una immagine, tanto cara a don Tonino: "l'etica del volto".Il convegno in ogni serata farà riscoprire un tratto del volto bello della Chiesa:Il volto della casa. Camminare insieme nella comunità ecclesiale - interviene don Sandro D'Elia, Direttore del Centro Mediterraneo di cultura Giovanni Paolo II, Lecce;: Il volto del servizio. La radice spirituale della diaconia - interviene la prof.ssa Rosanna Virgili, biblista;Il volto della strada. I giovani protagonisti del futuro della Chiesa e della società - interviene Marco Gabriele, Educatore e formatore A.G.E.S.C.I., membro dell'Ufficio Nazionale per l'Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso della CEI.Al convegno sono invitati a partecipare tutti i sacerdoti, diaconi, religiosi e religiose, i fedeli laici delle parrocchie, confraternite, associazioni e movimenti ecclesiali. Le serate saranno trasmesse in diretta streaming sul sito e sui canali social della Diocesi.