Contromano sulla 16 bis da Giovinazzo a Bari: fermata una 30enne

Ha percorso contromano da Giovinazzo a Bari, alla guida di una, diversi chilometri della strada statale 16 bis. Isono riusciti a bloccarla al termine di un inseguimento. Unaè stata fermata, ma si è rifiutata di sottoporsi all'alcoltest e perciò è stata denunciata.La folle manovra è iniziata alle ore 03.00 circa della notte tra sabato 15 e domenica 16 agosto. I militari dell', allertati da una segnalazione, sono intervenuti e hanno ricostruito i fatti: il veicolo condotto da una 30enne di Bisceglie s'era immesso sulla strada statale 16 bis a Giovinazzo, in direzione sud. Giunto all'altezza del centro commerciale, la conducente di unaera riuscita a evitare l'impatto con lache è sopraggiunta contromano.Solo la reattività dimostrata dalla conducente della, ha consentito a quest'ultima di evitare l'incidente, anche se l'auto è finita contro il guard rail. Poche centinaia di metri più in là, invece, las'è scontrata frontalmente con una, quindi tre autoradio dei, con l'ausilio delle pattuglie delladel capoluogo pugliese, sono riuscite a porre fine alla situazione di pericolo.I militari dell', infatti, sono riusciti a bloccare l'autovettura con due ragazze a bordo presso l'uscita di via Gentile, a Bari, costringendo la stessa, dopo accorte manovre, ad uscire dalla strada statale 16 bis. Una volta bloccata l'auto, la 30enne alla guida è stata invitata a sottoporsi all'esame etilometrico, ma ha rifiutato categoricamente e pertanto, come da prassi, è stata denunciata in stato di libertà presso laA bordo della vettura, sottoposta a perquisizione veicolare, i militari hanno rinvenuto. Il provvidenziale interventoha così impedito un potenziale drammatico epilogo per la folle iniziativa della giovane conducente della. Per i conducenti dellae della, come detto, solo danni ai mezzi e tanto tanto spavento.rinnovano l'invito ai giovani a non fare uso di alcolici in maniera sconsiderata e, soprattutto, a non mettersi alla guida di veicoli se non in perfette condizioni di lucidità, per la propria e l'altrui incolumità sulle strade.