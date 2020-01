Consiglio comunale convocato per questo pomeriggio: l'ordine del giorno

Il Presidente Alfonso Arbore ha convocato per questo pomeriggio il Consiglio comunale di Giovinazzo. L'inizio dei lavori in Aula "Luciano Pignatelli" è prevista per le ore 17.30.Al primo punto è prevista l'approvazione dei verbali delle sedute del 2018, mentre al secondo è in programma la comunicazione degli amministratori sul prelevamento dal fondo di riserva del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 per la possibile (ma non ancora certa) manifestazione delle Frecce Tricolori e la Maratona delle Cattedrali, in programma la prima domenica di maggio.Terzo punto riservato alle interrogazioni ed alle interpellanze dei Consiglieri ed infine al punto 4 si discuterà ed eventualmente si approveranno le linee di indirizzo per la redazione del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione 2020-2022.