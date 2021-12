Concorso Istruttore amministrativo Giovinazzo: iniziano le prove preselettive

Il Comune di Giovinazzo ha indetto nelle scorse settimane un bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di N. 5 posti di categoria "C", posizione economica "C1", con profilo professionale diLe prove preselettive partiranno questa mattina, 9 dicembre, dalle ore 8.00, all'interno del PalaFlorio a Bari, nel pieno rispetto della normativa anti-Covid. Saranno ammessi alla seconda prova i primirisulteranno collocati nella graduatoria sulla base delle valutazioni ottenute, nonché tutti coloro i quali si troveranno a parità di punteggio con il trentesimo candidato.I partecipanti al concorso dovranno presentarsi con congruo anticipo sull'orario d'inizio delle prove con documento d'identità in corso di validità, con la domanda di partecipazione debitamente sottoscritta, una fotocopia del proprio documento d'identità in corso di validità, la ricevuta comprovante il versamento della tassa di concorso ed una certificazione verde Covid-19 (c.d. Green Pass). Inoltre è necessario l'autodichiarazioneL'elenco dei candidati che avranno superato la prova preselettiva e quindi ammessi alla successiva prova scritta, verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line della Città di Giovinazzo, sul sito web all'indirizzo www.comune.giovinazzo.ba.it , nella sezione "Amministrazione trasparente" - sottosezione "Bandi di concorso".