Come si svolge il lavoro dello psicologo

La professione dello psicologo nel dettaglio: ecco di cosa si occupa

Laurea in psicologia: quali sono gli sbocchi lavorativi?

PUBBLIREDAZIONALE

L'oggetto di questo approfondimento è un argomento decisamente peculiare e sfaccettato. Si tratterà, infatti, della, una figura particolarmente importante per la società contemporanea, nei confronti della quale le persone nutrono profonda stima. Sono sempre di più gli studenti che decidono di intraprendere un percorso nell'ambito della psicologia, con il sogno di esercitare la professione e di assistere ioffrendo loro supporto. Bisogna sottolineare, però, che diventare psicologi rappresenta la conseguenza di una vera e propria, oltre a richiedere il compimento di un percorsoe ricco di condizioni da non sottovalutare.Fare il quadro generale del lavoro di uno psicologo significa prendere in considerazione non soltanto la parte terapeutica vera e propria ma anche tutta una serie di– che vanno dalla partecipazione ai seminari ai corsi di aggiornamento (in merito segnaliamo la FAD ECM per psicologi , obbligatoria per tutti i professionisti del settore) – imprescindibili per lo svolgimento di questa delicata professione.Al di là di tutto, però, la professione dello psicologo si rivela indispensabile, oggi più che mai, in Italia e non solo. Nonostante, dati alla mano, siano sempre di più le persone a rivolgersi ad un, di fatto sono ancora molti gli individui che non si affidano alle cure di un terapeuta pur necessitandone. Stando agli ultimi dati del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, però, nel nostro Paese si contano oltreQuesto ambito, come detto, affascina e interessa centinaia di ragazzi e ragazze, desiderosi di intraprendere gli studi di psicologia per acquisire le competenze necessarie ad esercitare la professione, osservando il comportamento e la. Questo settore, comunque, si rivela estremamente diversificato e ricco di sbocchi professionali interessanti. In questo approfondimento, andremo a scoprire tutto ciò che c'è da sapere sulla professione dello psicologo e leper i professionisti nell'ambito.La professione dello psicologo è, come detto, particolarmente ricca di sfumature da prendere in considerazione. Stando all'articolo 1 della, lo psicologo è un professionista che svolge attività di prevenzione, diagnosi, intervento, promozione della salute, abilitazione e riabilitazione, sostegno e consulenza in ambito psicologico. Lo psicologo rivolge le sue prestazioni a, alle coppie , al gruppo o ad altri. Nella professione dello psicologo rientrano anche attività di sperimentazione, ricerca e didattica.Inoltre, alcuni psicologi esercitano la loro professione in modo indipendente, facendo ricerche o lavorando solo con i loro pazienti. Altri lavorano come parte di un, collaborando con medici, assistenti sociali o offrendo prestazioni in qualità di consulenti all'interno di sedi aziendali edi vario genere.Come detto, seguire un percorso di studi nell'ambito della psicologia offre la possibilità di ricoprire diverse cariche. I laureati in triennale potranno, dopo il tirocinio di professionalizzazione e dopo l'iscrizione alladell'Albo degli psicologi, operare sotto supervisione di un professionista, in settori come quello dei servizi alla persona, alle famiglie, gruppi e comunità, nell'ambito die nel potenziamento di risorse individuali e sociali.Gli psicologi coniscritti alla sezione A dell'Albo, invece, possono trovare occupazione in settori come: il sociale,, quello assistenziale, educativo o aziendale. I laureati in psicologia in magistrale possono offrire prestazioni come dipendenti di enti pubblici o privati o anche come liberi professionisti, attraverso l'apertura di studi privati o associandosi ad altri professionisti per poter offrireai loro pazienti. Molti psicologi, infine, si impegnano nel sociale, all'interno die Istituti di recupero.