Il colpo era stato pianificato nei dettagli. I ladri avevano studiato le "viscere" delle avevano creato un buco nel muro per ripulire la. Una volta aperto il varco, avrebbero avuto la strada spianata. Ma su quella strada hanno trovatoe i, che hanno sventato il colpo sul nascere.Quella di ieri è stata una serata movimentata a Giovinazzo. I banditi, veri professionisti, hanno provato a raggiungere una stanza del supermercato di via Bari che, all'interno, ha una. Così si sono messi in azione, realizzando il piano: praticare un foro nella parete di uno dei locali sotterranei adibiti a parcheggio, da cui i ladri volevano accedere nell'esercizio, per poi arrivare fin nella stanza in cui è custodito il. Ma l'allarme è scattato e ha mandato in aria i piani.La scoperta è avvenuta infatti alle ore 22.40, dopo che è scattato il sistema d'allarme collegato al gruppo: la centrale operativa ha così inviato sul posto le pattuglie, arrivate assieme aidella, i quali hanno subito notato il foro praticato nella parete dai banditi, riusciti a fuggire poco prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. E che forse erano pronti a colpire nel giro di poco tempo. Invece sono stati beffati. Le ipotesi al vaglio sono varie.I militari, dopo aver appurato che i malviventi si sono fermati al solo foro nel muro, senza aver accesso all'interno dell', hanno già acquisito i filmati delle videocamere di sorveglianza, che saranno visionati, sperando che le indagini possano condurre agli autori. Il colpo, stavolta, è sfumato davvero per un soffio.