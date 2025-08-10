4 foto Cinque anni senza Giovanni Parato, maresciallo e arbitro di hockey

Cinque anni fa, il 10 agosto 2020, moriva, maresciallo dellada anni in pensione, arbitro di hockey su pista e dirigente federale, immortalato in un'immagine del 1986 con l'argentino, morto mercoledì a 68 anni dopo essere stato a Monza un protagonista dell'hockey.La vita diè sfuggita via cinque anni fa, aveva 76 anni. A Giovinazzo era molto conosciuto: maresciallo dellain pensione dal 2008, quando ha lasciato la divisa dopo averla indossata per la prima volta nel lontano 1969, è stato «un uomo con la testa dura - disse in un'intervista - che ha avuto il coraggio di cimentarsi, che ha pagato in proprio per degli episodi legati alla propria eccessiva benevolenza, che l'intera cittadinanza ha amato, ma anche odiato»​.Era un uomo sensibile e sempre disponibile al dialogo, pieno di calore e di grande umanità, armato di blocchetto, paletta e fischietto, quello che non ha mai tolto dalla bocca neanche quando non lavorava.è stato infatti anche un(ha cominciato nel 1976), passando internazionale alcuni anni dopo. Appeso il fischietto al chiodo è infine diventato dirigente dellacon incarichi di designatore in serie B.dedicati a questa disciplina - ha curato una scuola arbitri - che gli sono valsi, nel 2015, la. All'attivo ha due pubblicazioni sul ruolo della formazione dell'arbitro elaborati con. Cinque anni fa se ne andava un uomo fuori dal tempo, che ha lasciato un vuoto profondo, e non è retorica.