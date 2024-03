6 foto Ecco la nuova rotatoria in memoria di Giovanni Parato

Giovinazzo ha voluto rendere omaggio a, maresciallo maggiore della, ma anchee poi, scomparso nel 2010 all'età di 76 anni. A lui è stata infatti intitolata la rotatoria tra via de Ceglie, via del Ciuccio e via Dickinson, vicino al centro sportivoIl provvedimento della giunta comunale dell'ex sindacoè stato attuato da quella del suo successore,. Parato, d'altronde, era molto conosciuto: maresciallo della, ha lasciato la divisa nel 2008 dopo averla indossata per. È stato «un uomo con la testa dura - disse in un'intervista pubblica -, che ha avuto il coraggio di cimentarsi, che ha pagato in proprio per alcuni episodi, che l'intera cittadinanza ha amato, ma anche odiato»​.Era un uomo sensibile e sempre disponibile al dialogo, pieno di calore e di grande umanità, armato di blocchetto, paletta e fischietto, quello che non ha mai tolto dalla bocca neanche quando non lavorava. Parato, infatti, è stato anche un(ha iniziato nel 1976, calcando i campi di serie A), passando internazionale poco dopo. Appeso il fischietto al chiodo è divenuto dirigente dellacol ruolo di designatore in serie B.dedicati a questa disciplina - ha anche curato una scuola arbitri - che gli sono valsi nel 2015 la. All'attivo ha anche due pubblicazioni sul ruolo della formazione dell'arbitro. E adesso, dopo la sala stampa del PalaPansini, anche una rotatoria stradale della città di Giovinazzo lo ricorderà per sempre.