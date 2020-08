Giovinazzo piange la morte del maresciallo Giovanni Parato

. Il male del secolo, questa mattina, s'è portato via anche lui,in pensione, ma anche arbitro di hockey su pista e dirigente federale. Avevae negli ultimi giorni ha combattuto con tutte le sue forze, ma invano. Purtroppo.La sua morte ha gettato la città nello sconforto. A Giovinazzo era molto conosciuto:in quiescenza dal 2008, quando ha lasciato la divisa dopo averla indossata per la prima volta nel 1969,è stato «un uomo con la testa dura - disse in un'intervista - che ha avuto il coraggio di cimentarsi, che ha pagato in proprio per alcuni episodi legati all'eccessiva benevolenza, che l'intera cittadinanza ha amato, ma anche odiato»​.Era un uomo sensibile e sempre disponibile al dialogo, pieno di calore e di grande umanità, armato di blocchetto, paletta e fischietto, quello che non ha mai tolto dalla bocca neanche quando non lavorava.è stato infatti anche(ha cominciato nel 1976), passando internazionale poco dopo. Appeso il fischietto al chiodo è diventato dirigente dellacon incarichi di designatore in serie B.dedicati a questa disciplina - ha anche curato una scuola arbitri - che gli sono valsi, nel 2015, la. All'attivo ha anche due pubblicazioni sul ruolo della formazione dell'arbitro scritti con. I funerali si terranno domani alle ore 17.30 nella chiesa di Sant'Agostino.