Mobilitazione Coldiretti in Puglia, produttori giovinazzesi presenti

Scatta la mobilitazione della Coldiretti in Puglia per fermare l'invasione dei cinghiali e degli altri animali selvatici, con migliaia di agricoltori che lasceranno le campagne con centinaia di trattori per arrivare in cittàsul Lungomare Nazario Sauro, dove chiederanno anche interventi immediati per la siccità. «Con la cronica mancanza di acqua a causa di una gestione fallimentare della risorsa idrica in Puglia, ma anche per la mancata 'ricostruzione olivicola' dopo il disastro causato dalla Xylella», recita un comunicato Coldiretti.Il corteo partirà da Piazza Gramsci alle ore 8,45, per raggiungere il Palazzo della Regione Puglia e manifestare il profondo stato di difficoltà delle aziende agricole causato dal proliferare dei cinghiali, per cui servono interventi rapidi di contenimento tali da garantire la sicurezza nelle campagne e nelle città. Altra grave emergenza è quella legata alla siccità, che stringe ormai in maniera persistente in una morsa le campagne, oltre alla ferita aperta rappresentata dalla Xylella che ha fatto morire 21 milioni di ulivi.Alla manifestazione parteciperanno moltissimi produttori e addetti ai lavori terlizzesi, con la possibilità per chiunque sia interessato di raggiungere il capoluogo pugliese in pullman, gratuitamente, con appuntamento il 4 luglio alle ore 6.30 in viale Italia (nei pressi del supermercato Famila). La sede locale di Coldiretti resta a disposizione per ulteriori chiarimenti nel merito.