Cicloturistica Touring Juvenatium, tra i partecipanti anche un bimbo di 16 mesi

4 foto Cicloturistica 2024

Si è tenuta ieri pomeriggio, sabato 3 agosto, la 26ª edizione della cicloturisticaorganizzata dall'associazione culturale, guidata dal presidentee questa estata seguita in ogni suo aspetto da«Anche una leggera pioggerellina - hanno commentato via social i volontari dell'associazione - ha voluto farci compagnia nell'ultimo tratto rendendo la passeggiata ancora più piacevole. Grazie ai soci della Touring per il loro impegno organizzativo, grazie a chi ha partecipato, mostrando notevole entusiasmo ed interesse, ed un grazie specialeMichele, i suoi genitori e gli altri partecipanti, radunatisi in piazzetta Stallone, hanno raggiunto l'antico Monastero Sant'Antonio, toccando poi il Casino Bellacosa ed infine la Chiesa di Santa Lucia, dove è stato allestito un punto ristoro, prima del meritato rientro nel centro urbano. Erano tanti ed è stato come sempre bello conoscere luoghi dell'agro, lontani dal caos e ricchi di una storia illustrata dagli stessi volontari.Il prossimo appuntamento con la Touring Juvenatium è fissato per il 13 agosto, con la Festa del Palio, prologo al Gamberemo della vigilia di Ferragosto. Ed in quel caso, ne siamo certi, nessuno andrà piano e nessuno vorrà stare un passo indietro agli altri.