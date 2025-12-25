Chiesa locale
Chiusura degli uffici di Curia nel periodo delle festività natalizie
La ripresa prevista per il 7 gennaio 2026
Giovinazzo - giovedì 25 dicembre 2025
In occasione delle prossime festività natalizie, gli uffici della Curia diocesana resteranno chiusi dal 24 dicembre 2025 al 5 gennaio 2026. Le attività riprenderanno mercoledì 7 gennaio 2026.
La Cancelleria e l'Ufficio Matrimoni seguiranno lo stesso periodo di chiusura con riapertura dal giovedì 8 gennaio secondo il consueto orario (martedì-giovedì-sabato dalle 9.30 alle 12.30).
Per eventuali necessità si raccomanda di contattare l'ufficio interessato, così da concordare un appuntamento nei modi e tempi possibili
Alle comunità parrocchiali e a tutte le famiglie auguri di un Buon Natale e un felice Anno Nuovo!
