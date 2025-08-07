Chiavi della città di Bari a Francesca Albanese
Chiavi della città di Bari a Francesca Albanese
Politica

Chiavi di Bari a Francesca Albanese: Sinistra Italiana Giovinazzo polemizza con Sollecito

La nota della segreteria guidata da Gaia Giannini

Giovinazzo - giovedì 7 agosto 2025
«Siamo felici che Vito Leccese, sindaco di Bari – città di pace – alla presenza di molti sindaci dell'area metropolitana di Bari, abbia conferito le chiavi a Francesca Albanese per il suo impegno instancabile in difesa del popolo palestinese e del diritto internazionale. Un gesto importante, simbolico e necessario, in un momento storico in cui troppi voltano le spalle alla verità».

Inizia così una nota di Sinistra Italiana Giovinazzo, che però punta subito i fari sulla mancata presenza del sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito: «Ma non possiamo non notare un'assenza che pesa: quella del sindaco della nostra città. Dispiace vederlo mancare proprio in un'occasione in cui si testimoniava vicinanza concreta a chi denuncia l'orrore e la barbarie che da quasi due anni si abbattono sulla popolazione civile di Gaza. Una guerra che guerra non è: perché a Gaza si spara su donne e bambini, su chi aspetta aiuti, su chi non ha vie di fuga. In questo contesto, chi prende posizione per i diritti dei palestinesi viene etichettato con disprezzo come "fanatico", mentre già qualcuno ha dimenticato che, solo due domeniche fa, la diocesi faceva suonare le campane alle 22 per non fare silenzio su Gaza. Noi siamo da questa parte - è la sottolineatura della segreteria guidata da Gaia Giannini - . Con Francesca Albanese. Con chi difende la legalità internazionale, la giustizia e la verità. Nel frattempo, aspettiamo ancora di sapere quale sia questa fantomatica "data simbolica" in cui il Comune di Giovinazzo esporrà la bandiera della Palestina. Ma tranquilli, aspettiamo con pazienza…», è la chiosa ironica ed amara.
  • Sinistra Italiana Giovinazzo
  • Francesca Albanese
«Una discarica a cielo aperto»: la segnalazione di una cittadina
7 agosto 2025 «Una discarica a cielo aperto»: la segnalazione di una cittadina
Lavori sul litorale e verde pubblico: il punto del sindaco di Giovinazzo
6 agosto 2025 Lavori sul litorale e verde pubblico: il punto del sindaco di Giovinazzo
Altri contenuti a tema
Sinistra Italiana Giovinazzo per Gaza ed il popolo palestinese Sinistra Italiana Giovinazzo per Gaza ed il popolo palestinese Ieri la manifestazione a Roma della sinistra con il Movimento 5 Stelle
Nico Bavaro su Rai 2 per le ragioni dei cinque "sì" al referendum Nico Bavaro su Rai 2 per le ragioni dei cinque "sì" al referendum L'ex segretario regionale di Sinistra Italiana è stato ospite di Rai Parlamento
Agente Polizia Locale ferito: la solidarietà di Sinistra Italiana Giovinazzo Agente Polizia Locale ferito: la solidarietà di Sinistra Italiana Giovinazzo Depalo: «Grazie per impegno e dedizione al servizio»
"Emigrazione di ritorno al Sud", una tavola rotonda di Sinistra Italiana Giovinazzo Eventi e cultura "Emigrazione di ritorno al Sud", una tavola rotonda di Sinistra Italiana Giovinazzo Tra gli altri interverranno Nico Bavaro, padre Francesco Depalo, Agostino Picicco e Francesco Cassano
Referendum 8 e 9 giugno: in Villa Comunale i banchetti di Sinistra Italiana Giovinazzo Referendum 8 e 9 giugno: in Villa Comunale i banchetti di Sinistra Italiana Giovinazzo Le informazioni per gli elettori sui cinque quesiti
Albero caduto nella villetta di viale Moro: l'attacco di Sinistra Italiana Giovinazzo Albero caduto nella villetta di viale Moro: l'attacco di Sinistra Italiana Giovinazzo Dal partito di opposizione commento ironico e amaro sulle nuove alberature previste sui lungomari
Regionali, Sinistra Italiana Giovinazzo per la doppia preferenza Regionali, Sinistra Italiana Giovinazzo per la doppia preferenza Ecco come aderire alla mobilitazione di Alleanza Verdi Sinistra
Giovinazzo dice "NO" alle scorie nucleari sulla Murgia Giovinazzo dice "NO" alle scorie nucleari sulla Murgia Approvata all'unanimità in Consiglio comunale la mozione delle opposizioni
Trasfigurazione di Nostro Signore: gli orari delle messe al Padre Eterno
6 agosto 2025 Trasfigurazione di Nostro Signore: gli orari delle messe al Padre Eterno
Regata dei Gonfaloni, terzo posto per l'Associazione Vogatori "M. Cervone "
6 agosto 2025 Regata dei Gonfaloni, terzo posto per l'Associazione Vogatori "M. Cervone"
A Molfetta nasce un nuovo locale vista mare che punta su condivisione, riqualificazione e qualità
6 agosto 2025 A Molfetta nasce un nuovo locale vista mare che punta su condivisione, riqualificazione e qualità
19
Ancora rifiuti domestici abbandonati tra via San Giuseppe e via Madonna degli Angeli
6 agosto 2025 Ancora rifiuti domestici abbandonati tra via San Giuseppe e via Madonna degli Angeli
Stasera c'è l'osservazione degli astri al Dolmen di San Silvestro
5 agosto 2025 Stasera c'è l'osservazione degli astri al Dolmen di San Silvestro
"Bisceglie en Blanc ": torna la cena più elegante della Puglia
5 agosto 2025 "Bisceglie en Blanc": torna la cena più elegante della Puglia
Nel podcast "Sottovaso " la puntata dedicata a "La Madonna dei Marinai " di Giovinazzo
5 agosto 2025 Nel podcast "Sottovaso" la puntata dedicata a "La Madonna dei Marinai" di Giovinazzo
"Tesori d'Arte Sacra " a Giovinazzo: nuovi appuntamenti ad agosto
4 agosto 2025 "Tesori d'Arte Sacra" a Giovinazzo: nuovi appuntamenti ad agosto
© 2001-2025 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.