Casa della Salute Giovinazzo, avanzano i lavori. Sollecito raggiante

«Ieri, 7 febbraio, insieme alla Asl Bari - alla presenza del direttore tecnico ing. Sansolini e del direttore del distretto socio-sanitario dott. Piazzolla - abbiamo fatto il punto sulla Casa della Salute. Come vedete dalle foto i lavori sono a buon punto, non posso nascondervi tutta la mia emozione nel constatare che a breve Giovinazzo avrà una struttura sanitaria senza precedenti:Ci sarà il tempo giusto per ricostruire questa bella storia di buona amministrazione e di fattiva collaborazione tra istituzioni pubbliche».La parole sono quelle di un raggiante sindaco, che ha salutato con grande entusiasmo i progressi, evidenti anche esternamente, del cantiere tra via Diomede Illuzzi e via Tenente Devenuto.«Sono qui - ha continuato Sollecito - per dirvi che oltre questo nuovissimo edificio,Immaginate la qualità degli ambienti che nel giro di poco tempo sarà a disposizione della nostra utenza».Michele Sollecito poi ha voluto ribadire come vi sia un continuo contatto con i vertici dell'Azienda Sanitaria Locale di Bari su questioni non di secondaria importanza: «Siamo alacremente al lavoro - ha rimarcato il sindaco - non solo per questioni strutturali ma anche per questioni legate all'erogazione dei servizi, personale e attrezzature. L'interlocuzione con la Asl è fattiva e mi preme ringraziare la direzione generale e la direzione amministrativa per questa sincera sintonia. Sono agevolato in queste considerazioni anche per avere in maggioranza due medici che hanno preso a cuore l'organizzazione dei servizi sanitari quali il dott. Giangregorio e il dott. Noviello. Avanti così, il futuro si avvicina al nostro presente», ha concluso Sollecito.