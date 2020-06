Casa della Salute, la Giunta comunale prende atto del progetto esecutivo

La Giunta comunale ha preso atto del progetto esecutivo dellache sarà realizzata a Giovinazzo. Si tratta dell'ultimo passaggio formale prima della concreta realizzazione della struttura sanitaria nata da una sinergica collaborazione trache ha consentito di ottenere un finanziamento di oltree che permetterà di dotare Giovinazzo di un presidio sanitario all'avanguardia, il primo nella storia della comunità.Lasarà in grado di offrire servizi sanitari in ambienti consoni ed accoglienti ed andrà a riqualificare , ex novo, un rudere che da oltre trent'anni campeggia nella zona 167.«Dopo, per il quale il Comune è impegnato in un contenzioso finalizzato a determinare le sortiereditato dalle precedenti amministrazioni, oggi arriva finalmente una svolta concreta e storica, un'opera pubblica che eleverà l'offerta la sicurezza sanitaria della nostra città e del circondario - dichiara il sindaco,-. Il nostro stile è questo, visione e concretezza.Questa Amministrazione - ha quindi proseguito il primo cittadino di Giovinazzo - ha messo fine adsistemando una questione che ha visto diverse amministrazioni avvicendarsi senza avere la capacità di affrontare e risolvere il problema. Ci abbiamo messodi impegno costante per convincere Regione Puglia e ASL Bari che la nostra proposta era utile alla città e lungimirante per la programmazione regionale in tema di servizi sanitari sul territorio. Per questo - ha concluso Depalma - rivendichiamo con orgoglio di essere arrivati dove tutti i nostri predecessori hanno fallito».