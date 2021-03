Benedetto il cantiere della Casa della Salute a Giovinazzo (LE FOTO)

10 foto Casa della Salute - benedizione cantiere

Questa mattina, 27 marzo, è stato benedetto il cantiere dalla erigendanel rione Immacolata a Giovinazzo.La benedizione è giunta da, Vescovo della Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, accompagnato da don Gianni Fiorentino, parroco di Maria SS Immacolata.Con loro il Sindaco, il Presidente del Consiglio comunale,e l'Assessore alle Politiche Sociali,Presenti anche l'Assessore ai Lavori Pubblici Gaetano Depalo, la sua omologa alle Politiche Giovanili, Natalie Marzella, oltre a Consiglieri di maggioranza ed opposizione.Per il Dipartimento promozione della Salute della Regione Puglia era presente, per la ASL Bari c'era il Direttore, accompagnato dal Capo Area Tecnica,La cerimonia si è svolta in forma sobria, senza alcuna pubblicizzazione preventiva, per via dell'emergenza sanitaria in corso.L'area è stata recintata ed il cantiere partirà nelle prossime settimane, con la scadenza dei lavori prevista per il 9 settembre del 2022. I lavori saranno eseguiti sotto la supervisione del direttore tecnico,e della responsabile del cantiere. I lavori saranno eseguiti dal Raggruppamento temporaneo d'imprese rappresentato dallaL'opera, finanziata connell'ambito della Programmazione FESR 2014-2020 e dopo un accordo con il Comune di Giovinazzo, sarà realizzata dallain seguito alla cessione dell'area su cui insiste un rudere presente da molti anni e si pone l'obiettivo di diventare strategica per una utenza sin qui sprovvista di un servizio di questo tipo.«La Casa della Salute di Giovinazzo sarà un presidio importante nell'ottica della più moderna sanità pubblica - aveva affermato nel gennaio del 2020 il Presidente regionale Michele Emiliano -. I cittadini potranno avere un punto di riferimento per le loro esigenze di salute accedendo a tutti i servizi della Asl».