Casa della Salute Giovinazzo, Asl Bari affida i lavori ad una nuova impresa

«La prosecuzione dei lavori presso laè stata aggiudicata dalla Asl Bari ad una nuova impresa (determina dirigenziale Asl Bari n. 1373 dell'8/2/2023). A breve il cantiere ripartirà».Ad aggiornare sulla nuova situazione relativa all'immobile che sorgerà in via Diomede Illuzzi è stato questa mattina, 9 febbraio, il sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito.«Mi ero ripromesso di aggiornare tutti con l'ufficialità degli atti - ha scritto Sollecito - che come sapete non sono di nostra competenza in questo caso essendo l'opera in capo alla nostra Asl. Nel prossimo Consiglio comunale utile informerò la massima assise e la cittadinanza degli ulteriori sviluppi sul tema dei servizi sanitari e delle nuove opportunità che stiamo cogliendo grazie al PNRR. Avanti con determinazione per il bene della nostra città».L'inaugurazione del primo cantiere era avvenuta il 27 marzo del 2021 alla presenza del vescovo, Mons. Domenico Cornacchia, di Vito Montanaro del Dipartimento Promozione Salute della Regione Puglia, del Direttore ASL Bari, Antonio Sanguedolce, accompagnato dal Capo Area Tecnica, ing. Nicola Sansolini.Vari intoppi si erano creati poi dopo l'abbattimento del rudere ed il rapporto con il Raggruppamento temporaneo d'imprese rappresentato dalla Zigrino srl, dalla Gedi Group Spa e dalla Conpat è stato azzerato dall'Asl Bari.L'opera, va ricordato, è stata finanziata con 5 milioni di euro arrivati dalla Regione Puglia nell'ambito della Programmazione FESR 2014-2020.