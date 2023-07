Caronte dà l'ultimo assalto. Da mercoledì arriva il Maestrale su Giovinazzo

Ultimo assalto di Caronte prima di una salutare rinfrescata, anelata da tanti.Quest'oggi, martedì 25 luglio, le temperature massime su Giovinazzo raggiungeranno, tra le più alte degli ultimi 30 anni. In agro si toccheranno i 47°. I venti caldi di Gauro e Libeccio si alterneranno in una giornata dal caldo record, la più torrida dell'estate. Mare mosso.Il Comune di Giovinazzo ha attivato un numero verde (800 17 42 72) di assistenza h24 per anziani, persone sole ed in difficoltà ( leggi qui Il miglioramento e la liberazione dall'afa si avrà nella giornata di mercoledì 26 luglio,lungo tutta la costa a nord di Bari e le temperature massime non supereranno i 35°. Possibili brevissimi scrosci di pioggia a sera.La fine di luglio e gli inizi di agosto, secondo gli esperti dovrebbero essere caratterizzati da sole e caldo decisamente accettabili, ideali per trascorrere un periodo di ferie.