Giovinazzo e Molfetta attivano servizio per fronteggiare emergenza caldo

I Comuni di Giovinazzo e Molfetta hanno attivato il servizioper fronteggiare l'emergenza caldo.È quindi disponibile il numero verdeper richiedere l'intervento di un operatore. Sono garantiti i servizi di consegna spesa e farmaci a domicilio, disbrigo pratiche, trasporto per brevi spostamenti urgenti e ascolto telefonico.L'attività congiunta dei due comuni è stato reso possibile anche grazie alla collaborazione del Servizio di Pronto intervento Sociale e con l'ausilio del Servizi territoriali.«Per affrontare la perdurante ondata di calore abbiamo attivato il COC ( Centro Operativo Comunale' per venire incontro alle persone fragili in difficoltà, in primis gli anziani - dichiarano il sindaco Michele Sollecito e l'assessore alla Protezione Civile, Natalie Marzella - Il servizio è attivo h24 e permetterà alle persone fragili di non uscire di casa. Anzi, cogliamo l'occasione per ribadire ancora una volta di restare a casa nelle ore più calde della giornata, di idratarsi bevendo acqua e di ventilare gli ambienti in cui si vive».