Capodanno in piazza: dalle 23.30 dj set

Anche Giovinazzo avrà il suo piccolo ma significativo, dedicato anche quest'anno soprattutto ai più giovani.Dalle 23.30 e sino alle 02.00 di notte si potrà brindare e far festa con tanta musica, grazie al dj set curato da, inserito negli eventi del cartellone natalizio pensato dall'Musica disco di diversi decenni e il genere house saranno gli ingedienti di una notte che vuole essere soprattutto appannaggio di ragazzi e ragazze, ma a cui sono invitati tutti i giovinazzesi che avranno voglia di uscire di casa o che non saranno attratti dal vicino Capodanno di Bari trasmesso in diretta da Canale 5.Giovinazzo è pronta ad accogliere il 2020 con un mega party in piazza Vittorio Emanuele II, con la speranza che sia un divertimento sobrio, senza botti (come richiesto espressamente dagli amministratori e da diverse associazioni animaliste, oltre che dalla Croce Rossa Italiana) e che segni un ponte tra vecchio e nuovo da accogliere col sorriso sulle labbra di tutti.