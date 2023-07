Caldo e brezza di Maestrale nella domenica di Giovinazzo

DOMENICA 9 LUGLIO

Cielo sereno e ventilazione moderata da nord-ovest al risveglio dei giovinazzesi, in questa domenica 9 luglio.Le temperature massime toccheranno i 32° e la condizione di caldo permarrà sino al tramonto. Mare mosso. Valori termici della sera sui 28°, mentre le minime della notte resteranno sui 20°.Da lunedì temperature in aumento che toccheranno punte di 41° giovedì 13 luglio. In arrivo un anticiclone dall'Africa.SOLE - Sorge: 5:27, Tramonta: 20:26LUNA - Leva: 0:03, Cala: 12:25 - Ultimo quarto