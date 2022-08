Cadde per pulire teca della Madonna, morto 74enne di Giovinazzo

Lutto nella parrocchia Concattedrale e sulla Festa Patronale di Giovinazzo. Nelle scorse ore si è spento il 74enne che era ricoverato in coma all'Ospedale "Di Venere" di Bari-Carbonara dopo essere caduto mentre puliva la teca della Madonna di Corsignano, nella Concattedrale di Santa Maria Assunta.L'episodio era avvenuto nel pomeriggio del 5 agosto, alle ore 16.00, nella chiesa madre cittadina, dove l'anziano era intento a pulire la teca della Vergine a cui era devotissimo, per una espressa volontà sua. Una disgrazia consumatasi in pochi secondi, con il pensionato che, forse per una perdita d'equilibrio, era caduto da tre metri d'altezza finendo sull'altare sottostante, sul fondo dell'abside. Immediata la macchina dei soccorsi era scattata, ma purtroppo non è stato sufficiente.La notizia è stata ufficializzata nella serata di ieri, 18 agosto, sia tramite i medici sia dopo una delle celebrazioni in Concattedrale, dalla voce rotta di un inconsolabilela cui vita è stata tragicamente spazzata mentre prestava con abnegazione e amore il suo generoso servizio nella Casa della Nostra Ptrotettrice. Animata dalla speranza della beata resurrezione, la Comunità tutta lo affida alla infinita misericordia del Dio della vita e alla sollecita tenerezza di Maria Santissima, di cui egli si è sempre professato figlio devoto ed umile discepolo», hanno scritto in un manifesto funebre i parrocchiani. Un dolore immenso per i familiari attorno ai quali si stringe l'intera comunità dei fedeli cittadina.I funerali si svolgeranno questo pomeriggio alle ore 17.00.