C'è l'ordinanza contro il 5G: Forza Giovinazzo esulta

Nella giornata di ieri, 12 maggio, è stata pubblicata sull'Albo Pretorio del Comune di Giovinazzo ( http://albo.egov.ba.it/web/giovinazzo ) un'ordinanza sindacale con cui si dà sostanzialmente seguito a quanto stabilito nel penultimo Consiglio comunale in materia diSecondo la segreteria cittadina di, si tratta di una posizione ufficiale cheDalla locale sezione di Forza Italia guidata da Gaetano Depalo esultano per un provvedimento che va nella direzione suggerita dal centro-destra sul tema attualissimo della tecnologia 5G, su cui ancora non ci sono evidenze scientifiche univoche.Secondoquella ordinanza invece «rappresenta laa tutti quei personaggi in cerca d'autore ed a tutti quei "Comitati di condominio" che hanno sempre qualcosa da lamentare contro l'attuale Amministrazione - è la sottolineatura pubblicata sulla pagina Facebook ufficiale -, salvo essere stati in profondo e colpevole silenzio quando a Giovinazzo i loro beniamini del PD regalavano ampliamenti di discarica e installazioni selvagge di antenne», è la stoccata agli avversari politici .