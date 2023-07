Spese legali: Forza Giovinazzo all'attacco delle opposizioni

, dopo aver ricevuto risposta sulle(circa 100mila euro) sostenute dall'ente comunale per difendere amministratori in giudizi partiti da denunce delle opposizioni, giudizi risoltisi con ampie assoluzioni, ha voluto ribadire durante il Consiglio comunale dell'11 luglio scorso il proprio punto di vista. Lo ha fatto attraverso le parole della consiglierache con la collegaaveva presentato interrogazione.Ecco il testo completo che Forza Giovinazzo ha fatto pervenire alla nostra redazione ed a cui, nei medesimi spazi e modi, chi ne avesse voglia tra i banchi dell'opposizione può replicare.«Grazie Assessore ,a nome mio e del mio gruppo posso ritenermi soddisfatta.Risposta esaustiva e soprattutto chiarificatrice rispetto ad argomenti che tanto hanno entusiasmato alcune frange dell'opposizione negli ultimi anni.Certo, alla luce delle sue indicazioni, sono davvero tanti i soldi pubblici, ribadisco e sottolineo "soldi pubblici", quelli spesi per la difesa di tutti coloro che sono stati coinvolti nei fatti raccontati, che magari potevano essere utilizzati diversamente ma che invece vengono spesi per gli avvocati passando sulla vita delle persone solo per mero giustizialismo.Possiamo solo immaginare quale sia stato il disagio e la sofferenza patita da tutte le persone coinvolte e in cuor proprio consapevolmente innocenti.Un atteggiamento quello di alcuni oppositori inenarrabile.Fatti raccontati con livore politico affinché potessero rappresentare presunti reati e si può ben immaginare quanto difficile sia stato amministrare sapendo che non si guardava più al fare politica nelle aule preposte a questo nobile servizio ma bensì si voleva colpire scientemente la sfera personale e così, come conseguenza, anche gli affetti, utilizzando però ben altre aule.Mi creda, alla fine di questo percorso davvero complesso lungo ed immagino logorante gioisco, sia da amministratore ma sopratutto da cittadina, perché non posso che essere contenta della innocenza e della bontà dell'operato da parte di chi ha condottò la mia città ai livelli in cui è ora. Mentre d'altra parte rilevo la sciatteria politica di alcune parti dell'opposizione evidentemente incapaci di proporre idee e di confrontarsi nel merito in aula, pronta ad agitare lo spettro della denuncia per abbattere così non l'avversario bensì il nemico politico.E' una vergogna assoluta, cercare di danneggiare le persone rispetto a fatti o ad azioni che potevano essere legittimamente disapprovati come scelta politica in consiglio o sui palchi ma non in altre e diverse aule e non dovevano divenire rappresentazioni diverse tali da ipotizzare illeciti penali, creando costi e ritardi sia per l'ente ma anche per la macchina già oberata della giustizia.Ma questa opposizione, o parte di questa opposizione, per meglio dire, ha la denuncia come unico elemento di contrapposizione e si dimostra sistematicamente incurante dell'integrità delle persone, nonché distratta ed indifferente rispetto all'idea di sperperare inutilmente soldi pubblici, appunto tanti soldi pubblici.Perché se è pur vero che le forze di apposizione hanno il diritto, anzi il dovere, di vigilare sull'operato amministrativo è altrettanto vero che con atteggiamenti irriverenti del loro ruolo sviliscono troppo spesso questa aula consigliare preferendo l'abbandono o la non presenza al confronto. Rinunciano a questo quando non hanno nulla da dire o non sanno come argomentare, anche su temi importanti come lo sviluppo urbanistico della nostra città.Adducono futili scuse per giustificare il loro silenzio e la loro assenza, preferendo le aule dei tribunali perché fanno maggior clamore ed eco mediatico per dirimere dubbi e perplessità su quelle che sono procedure amministrative.Ad esempio, se volessi commentare su ciò che è accaduto direi che c'è una differenza sostanziale tra non volere una spiaggia libera con servizi e romanzare che questa è stata affidata ad amici degli amici soprattutto poi, come nel caso di specie, quando basta approfondire, ma nemmeno più di tanto, per scoprire che questi sono candidati e tecnici molto vicini all'opposizione stessa.I nomi e cognomi sono lì tra progettisti e titolari delle concessioni collegati per accordi elettorali o per pedigree ideologico all'area dell'opposizione. Prova cristallina ne è il fatto che PVA prima denuncia e poi si oppone all'archiviazione formulata dai PM, ma non lo fa per tutti, bensì solo per alcuni soggetti che evidentemente, ma non stranamente, erano in accordo elettorale o pre-elettorale.Che dire della sentenza di assoluzione invece dell'allora sindaco Tommaso Depalma e della sua giunta? Anno 2015, tra loro anche giovani amministratori impegnati e impossibilitati nello svolgere concorsi pubblici perché macchiati nella morale e che per anni hanno dovuto aspettare che la giustizia cancellasse questa onta infamante.Comportamenti cangianti ed ondivaghi nei confronti della giustizia basti ripensare all'atteggiamento tenuto nella fase della lettura dell'ordinanza sulla d1-1 dove stranamente ma ovviamente l'opposizione si oppose fermamente alla enunciazione di atti pubblici pubblicati con tanto di nomi e fatti connessi .Chiudo rivolgendomi a noi tutti, colleghi, ma soprattutto a chi usa spesso questo modus operandi discutibile, con l'augurio e l'auspicio affinché si abbia più riguardo delle persone e delle istituzioni, si rispetti quest'aula nonché quello che noi tutti rappresentiamo in questa assise ed infine, ma non per ultimo, che si ossequino le sentenze e la giustizia anche quando non piace o non conviene».Daniela Sala - Forza Giovinazzo