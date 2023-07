Lavori Pubblici, Forza Giovinazzo esalta Depalo e l'amministrazione comunale

Riportiamo di seguito una nota«Dopo l'approvazione del piano triennale delle opere pubbliche, con delibera di consiglio del 11 luglio u.s., il nostro gruppo politico, Forza Giovinazzo, vuole esprimere la propria soddisfazione e riconoscenza al Vicesindaco nonché Assessore ai Lavori Pubblici, Gaetano Depalo, ed a tutti gli Uffici, quello Tecnico in primis, che con grande impegno e zelo ha concluso la prima importantissima fase delle attività connesse al PNRR e, grazie ad un sinergico lavoro di squadra, ha rispettato i ristrettissimi termini previsti dal piano stesso.Tutte le gare avranno termine con l'individuazione dell'operatore economico entro il mese di luglio, ovvero la casa di riposo -centro polifunzionale, il completamento e quindi la creazione della cittadella dello sport nelle aree del Depergola, il parcheggio di Via Fossato ed i basolati del Centro Storico.Queste quattro ultime opere, giova ricordare, il cui valore è di oltre 4.000.000 di euro sono state assegnate a circa 480 su più di 8000 comuni in tutta Italia.A seguire, ad estate conclusa, arriverà la fase di consegna e l'avvio dei tanti cantieri che coinvolgeranno la città nei mesi/anni a venire e che si concluderanno comunque entro marzo 2026.Oltre a queste appena citate, molte altre gare sono state già concluse, come le aree a verde di Papa Giovanni XXIII, il già citato parcheggio di Via Fossato, nonché l'asilo nido da intitolare a Rita Levi Montalcini.Ma la nostra città non è stata interessata solo da opere legate al PNRR, bensì grazie a finanziamenti regionali intercettati dallo zelo, e dall'intuizione, dell'Assessore ai Lavori Pubblici , il Campo Sportivo Depergola, riaperto a marzo, è letteralmente rinato dopo la prima fase di lavori eseguiti con un finanziamento regionale di €. 500.000. Oltre questi proseguono gli interventi di manutenzione straordinaria del ponte di Via Daconto, possibile grazie ad un finanziamento regionale di 800.000 euro ottenuto attraverso l'azione diretta dell'assessore Depalo e dell'allora consigliere Domenico Damascelli, nonché quelli al Palazzetto di Via S. Ten. Deceglie, struttura anche questa finanziata da Città Metropolitana di Bari, completamente svuotata per renderla a norma, sicura al passo con i tempi.E guardando ad un restyling a tutto tondo della nostra città, solo qualche settimana fa si inaugurava la nuova area giochi del Parco Scianatico, anche questa finanziata con risorse non comunali, si sta efficientando tutta la Pubblica Illuminazione per aumentare il grado di sicurezza e per abbattere i costi gestionali, la metà dei corpi illuminanti della città sono stati sostituiti con nuovi a tecnologia led.Inoltre, dopo la consegna del cantiere della Scuola Media Marconi, avvenuta a fine giugno con altri 2.700.000 euro, sono in dirittura di arrivo i lavori di riqualificazione dei moli, impreziositi da una idea condivisa con la Sovrintendenza di Bari, per ammirare la bellezza della Città Storica da una prospettiva diversa, con nuove luci ed una protezione con materiale povero, a richiamare l'idea classica dei porti di un tempo. Un'idea semplice quanto lungimirante per portare ancora più attrattività alla Città.Questi interventi sono frutto di una volontà politica che con impegno, caparbietà e costanza ha inseguito finanziamenti necessari per realizzarli, attraverso anche un perfetto lavoro di squadra dell'assessorato ai Lavori Pubblici e di tutti gli uffici che, a vario titolo e competenze, hanno lavorato in sinergia per raggiungere questi obbiettivi ed a tutti loro va il nostro plauso».Le consigliere di Forza Giovinazzo