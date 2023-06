Bilancio di previsione, se ne occupa il Consiglio comunale di Giovinazzo

Il presidente del Consiglio comunale, Francesco Cervone, ha convocato per questo pomeriggio, 19 giugno, alle 18.45, una nuova seduta della massima assise cittadina.Tre i punti all'ordine del giorno. Il primo è forse quello più importante, con la discussione e l'esame del Bilancio di previsione per il triennio 2023-2025. Poi, a seguire, saranno discussi debito fuori bilancio derivanti da soccombenze dell'ente comunale in altrettanti giudizi.