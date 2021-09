Bilancio consolidato, ne discute il Consiglio comunale di Giovinazzo

Torna a riunirsi il Consiglio comunale di Giovinazzo, con una nuova seduta convocata dal presidente Alfonso Arbore in presenza, ma a porte chiuse con trasmissione della diretta sui canali social del Comune.All'ordine del giorno ben 7 punti. Si parte con l'approvazione dei verbali delle sedute precedenti e poi con il conferimento della cittadinanza onoraria al, assecondando così un chiaro indirizzo della Presidenza della Repubblica, del Ministero della Difesa e delle associazioni militari presenti sul territorio comunale a 100 anni di distanza dalla sua traslazione all'Altare della Patria in Roma.Al terzo e quarto punto si tratterà della ratifica e della variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziaria 2021-2023, mentre al quinto si discuterà dell'approvazione eventuale del Bilancio consolidato per l'esercizio 2020.Chiusura con altre due discussioni relative a debiti fuori bilancio derivanti da altrettante soccombenze dell'Ente davanti al Giudice di Pace ed al Tribunale di Bari.