Barista morì in un incidente stradale a Giovinazzo, condannato 27enne

La giudice dell'udienza preliminare delha condannato adi reclusione (in abbreviato) un 27enne di Bari, riconosciuto colpevole del reato di omicidio stradale relativamente al sinistro del 5 agosto 2022 in cui perse la vita il noto baristaL'incidente avvenne alle ore 04.00 del mattino lungo la strada statale 16 bis, all'altezza di Giovinazzo, in direzione nord. Secondo quanto ricostruito dal pubblico ministero, lastation wagon su cui viaggiava l'imputato tamponò ladella vittima (che stava andando al lavoro nel bar della stazione di servizio) facendola finire fuori strada. La fiancata sinistra dell'auto urtò la cuspide del guardrail dellae Colonna, che era alla guida, morì.L'automobilista rispondeva di una condotta di guida «negligente e imprudente», in violazione di una serie di articoli del codice della strada, dall'eccesso di velocità al mancato rispetto della distanza di sicurezza. Gli accertamenti hanno consentito di stabilire che il 27enne viaggiava ad una velocità diin un tratto di strada statale dove la velocità massima consentita è di. E questo, secondo l'accusa, non gli avrebbe permesso di mantenere il controllo del veicolo.La giudice, oltre sospendere la patente per, ha riconosciuto il risarcimento ai parenti della vittima, costituiti parte civile e difesi dagli avvocati. Nei loro confronti è stata pure prevista una provvisionale immediatamente esecutiva per circacomplessivi.