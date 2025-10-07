Cronaca
Barista morì in un incidente stradale a Giovinazzo, condannato 27enne
L'imputato tamponò a 140 chilometri orari l'auto della vittima. Disposte provvisionali di oltre 300mila euro
Giovinazzo - martedì 7 ottobre 2025 8.46
La giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari Rossana De Cristofaro ha condannato a 2 anni, 2 mesi e 20 giorni di reclusione (in abbreviato) un 27enne di Bari, riconosciuto colpevole del reato di omicidio stradale relativamente al sinistro del 5 agosto 2022 in cui perse la vita il noto barista Massimiliano Colonna.
L'incidente avvenne alle ore 04.00 del mattino lungo la strada statale 16 bis, all'altezza di Giovinazzo, in direzione nord. Secondo quanto ricostruito dal pubblico ministero Chiara Giordano, la Mazda 6 station wagon su cui viaggiava l'imputato tamponò la Peugeot 206 della vittima (che stava andando al lavoro nel bar della stazione di servizio Eni) facendola finire fuori strada. La fiancata sinistra dell'auto urtò la cuspide del guardrail della Q8 Easy e Colonna, che era alla guida, morì.
L'automobilista rispondeva di una condotta di guida «negligente e imprudente», in violazione di una serie di articoli del codice della strada, dall'eccesso di velocità al mancato rispetto della distanza di sicurezza. Gli accertamenti hanno consentito di stabilire che il 27enne viaggiava ad una velocità di 140 chilometri orari in un tratto di strada statale dove la velocità massima consentita è di 90. E questo, secondo l'accusa, non gli avrebbe permesso di mantenere il controllo del veicolo.
La giudice, oltre sospendere la patente per 3 anni, ha riconosciuto il risarcimento ai parenti della vittima, costituiti parte civile e difesi dagli avvocati Luca Bruno, Francesco Piscazzi e Graziana Caputo. Nei loro confronti è stata pure prevista una provvisionale immediatamente esecutiva per circa 300mila euro complessivi.
