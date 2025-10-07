Un'aula del Tribunale
Un'aula del Tribunale
Cronaca

Barista morì in un incidente stradale a Giovinazzo, condannato 27enne

L'imputato tamponò a 140 chilometri orari l'auto della vittima. Disposte provvisionali di oltre 300mila euro

Giovinazzo - martedì 7 ottobre 2025 8.46
La giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari Rossana De Cristofaro ha condannato a 2 anni, 2 mesi e 20 giorni di reclusione (in abbreviato) un 27enne di Bari, riconosciuto colpevole del reato di omicidio stradale relativamente al sinistro del 5 agosto 2022 in cui perse la vita il noto barista Massimiliano Colonna.

L'incidente avvenne alle ore 04.00 del mattino lungo la strada statale 16 bis, all'altezza di Giovinazzo, in direzione nord. Secondo quanto ricostruito dal pubblico ministero Chiara Giordano, la Mazda 6 station wagon su cui viaggiava l'imputato tamponò la Peugeot 206 della vittima (che stava andando al lavoro nel bar della stazione di servizio Eni) facendola finire fuori strada. La fiancata sinistra dell'auto urtò la cuspide del guardrail della Q8 Easy e Colonna, che era alla guida, morì.

L'automobilista rispondeva di una condotta di guida «negligente e imprudente», in violazione di una serie di articoli del codice della strada, dall'eccesso di velocità al mancato rispetto della distanza di sicurezza. Gli accertamenti hanno consentito di stabilire che il 27enne viaggiava ad una velocità di 140 chilometri orari in un tratto di strada statale dove la velocità massima consentita è di 90. E questo, secondo l'accusa, non gli avrebbe permesso di mantenere il controllo del veicolo.

La giudice, oltre sospendere la patente per 3 anni, ha riconosciuto il risarcimento ai parenti della vittima, costituiti parte civile e difesi dagli avvocati Luca Bruno, Francesco Piscazzi e Graziana Caputo. Nei loro confronti è stata pure prevista una provvisionale immediatamente esecutiva per circa 300mila euro complessivi.
  • Massimiliano Colonna
Un quadro di Alessandro Cavaliere donato a Papa Leone XIV
7 ottobre 2025 Un quadro di Alessandro Cavaliere donato a Papa Leone XIV
A Giovinazzo un incontro informativo Intercultura per studiare all’estero nel 2026-27
7 ottobre 2025 A Giovinazzo un incontro informativo Intercultura per studiare all’estero nel 2026-27
Altri contenuti a tema
Auto contro il guard-rail: muore a 47 anni mentre va al lavoro Auto contro il guard-rail: muore a 47 anni mentre va al lavoro A nulla sono valsi i soccorsi da parte del 118: l'uomo non ce l'ha fatta ed è spirato sul posto. Anche un ferito
A Giovinazzo la presentazione della biografia aggiornata di Honoré de Balzac
7 ottobre 2025 A Giovinazzo la presentazione della biografia aggiornata di Honoré de Balzac
Manca poco a Birramilandia: Terlizzi pronta a vivere la magia del circo. Il programma
7 ottobre 2025 Manca poco a Birramilandia: Terlizzi pronta a vivere la magia del circo. Il programma
Lavori al Liceo "Spinelli ", stanziati 600mila euro
6 ottobre 2025 Lavori al Liceo "Spinelli", stanziati 600mila euro
Giornate FAI d'Autunno 2025: talk e aperture del Gruppo nord barese a Giovinazzo
6 ottobre 2025 Giornate FAI d'Autunno 2025: talk e aperture del Gruppo nord barese a Giovinazzo
Xylella, Cia Levante: «Preoccupazione per Bitonto, Minervino, Bisceglie e Giovinazzo»
6 ottobre 2025 Xylella, Cia Levante: «Preoccupazione per Bitonto, Minervino, Bisceglie e Giovinazzo»
Conoscere i propri piedi per prendersi cura della salute: a Molfetta il test baropodometrico di Ortopedia Medical
6 ottobre 2025 Conoscere i propri piedi per prendersi cura della salute: a Molfetta il test baropodometrico di Ortopedia Medical
Felice Spaccavento per il programma di Antonio Decaro: «Passare dalla cura della malattia, alla cura della persona e valorizzare i professionisti»
6 ottobre 2025 Felice Spaccavento per il programma di Antonio Decaro: «Passare dalla cura della malattia, alla cura della persona e valorizzare i professionisti»
Dagli olivicoltori lettera a Lollobrigida: “Settore sotto l’attacco di frodi e speculazioni”
6 ottobre 2025 Dagli olivicoltori lettera a Lollobrigida: “Settore sotto l’attacco di frodi e speculazioni”
© 2001-2025 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.