Auto contro il guard-rail: muore a 47 anni mentre va al lavoro

La tragedia si è consumata mentre si stava recando sul posto di lavoro in una stazione di carburanti di Giovinazzo, l'Dove prestava servizio ormai da tempo., un barista 47enne di Bari, è l'ennesima vittima di un incidente stradale, avvenuto poco prima delle ore 04.00 della notte appena passata.L'uomo, alla guida della sua, si stava recando a Giovinazzo, in direzione nord, per una giornata di lavoro quando è morto sul colpo dopo essere finito contro un guardrail. Nel bar non è mai arrivato. Fatale, secondo i primi accertamenti eseguiti dai, potrebbe essersi rivelato l'impatto con unache proseguiva nel suo stesso senso di marcia: a causa dell'urto avvenuto nella parte posteriore, il 47enne non sarebbe più stato in grado di governare il mezzo.E così, dopo aver subito un tamponamento e aver perso il controllo del mezzo, lo schianto finale è stato drammatico: laha finito la corsa andando a collidere contro la barriera che conduce nell'area di servizio, restando con due ruote all'aria, mentre l'altra s'è fermata pochi metri dopo. Sul posto i sanitari dele, se per il conducente dellaè stato necessario il trasporto al(la prognosi resta riservata, nda), per il 47enne non c'è stato nulla da fare.Gli operatori medici non hanno potuto fare altro che constatare la morte dell'uomo che lascia la moglie e un dolore incolmabile tra familiari e i colleghi. AI militari della, che hanno avviato una serie di accertamenti, spetterà adesso il compito ricostruire gli istanti che hanno preceduto il drammatico sinistro.