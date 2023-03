Avanzano i lavori al Cavalcaferrovia: il VIDEO

Avanzano i lavori al Cavalcaferrovia di via Daconto e ieri, 28 febbraio, è stato il sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito, a far visita agli operai sotto il ponte. L'opera sarà realizzata dalla società Avello Tecnostrade di Ruvo di Puglia, grazie agli 800mila euro intercettati dal Comune in Regione Puglia.«Stiamo procedendo alla messa in sicurezza del ponte, al miglioramento della viabilità stradale con la realizzazione di due nuovi marciapiedi ciclopedonali, un nuovo guard rail e, a valle del ponte, la nuova rotatoria».Gli operai in questa fase sono alle prese con i lavori di rinforzo della struttura, come ha spiegato l'ing. Avella direttore dei lavori, usurata dal tempo. Obiettivo primario sarà «risolvere il degrado corticale del calcestruzzo che ha portato al degrado delle armature».Quindi sarà disattivata la linea elettrica sul ponte per permettere il prosieguo dei lavori.Il video completo a questo link