Sonole auto provento di furto recuperate nel corso dell'ultima settimana nelle campagne di Giovinazzo: di queste,, già cannibalizzate, sono state ritrovate nel pomeriggio di ieri. Prosegue senza sosta l'attività di prevenzione e di controllo del territorio dellavolta a frenare il fenomeno dei furti di auto.Nel corso degli ultimi quattro giorni, le pattuglie del, particolarmente impegnate su questo fronte nonostante il ridottissimo numero di personale e l'assenza di una guida operativa (dopo la conclusione del rapporto lavorativo col maggiore, ad oggi, non è stato trovato un sostituto, nda), hanno rinvenutoprecedentemente rubati, smontate delle parti di pregio, poi rivendute come pezzi di ricambio sul mercato parallelo, e dati alle fiamme.E proprio nel quadro degli stessi servizi di controllo del territorio, gli equipaggi del corpo hanno scoperto, in un fondo agricolo in località San Martino, sulla strada provinciale 107, le carcasse di altrerubate e fatte a pezzi: si tratta di unae di una. Nella stessa zona, nei giorni scorsi, sono state rinvenute altre, già smontate. I recenti ritrovamenti rafforzano l'azione investigativa profusa dagli inquirenti tesa ad individuare i responsabili dei furti.Un fenomeno in crescita, dunque, che, secondo gli investigatori, vede coinvolte vere organizzazioni criminali al cui interno opera unadedita al furto del mezzo, lache seziona le auto e unain grado di ripulire i pezzi nei circuiti dei demolitori compiacenti.