Lo scheletro spolpato e infine dato alle fiamme di unaè stato rinvenuto nel pomeriggio di martedì scorso, dalle, nelle campagne di Giovinazzo. Nella stessa zona, appena dodici ore dopo, laha rinvenuto le carcasse di altre due autovetture - une unarubate - già smontate e bruciate.Un lavoro certosino, maniacale, quasi chirurgico. E purtroppo da mesi, anche a queste latitudini, non rappresenta più una novità. La prima auto - le targhe e il telaio sono illeggibili - è di provenienza furtiva: i banditi, dopo averla trafugata, hanno smontato ogni singolo accessorio. È stata ritrovata in queste condizioni, completamente cannibalizzata e poi incendiata, dal personale del, nel corso degli ordinari pattugliamenti rurali. La carcassa è stata rinvenuta in località Lago Serpente, nelle campagne intorno ai territori di Terlizzi e di Bitonto.E non è la prima volta che in quella zona vengano ritrovate auto rubate. O meglio, quel che ne resta: la vettura, infatti, è stata saccheggiata di ogni componente riutilizzabile. Per i rilievi di legge sono stati allertati gli agenti di, a cui sono demandate le indagini, i quali, ieri mattina, giunti sul posto, hanno rastrellato la zona e hanno rinvenuto altre due autovetture, uned una, entrambe rubate e cannibalizzate, la prima data anche alle fiamme. Al momento non si conosce una cifra precisa per quantificare il fenomeno.E non è tutto: altre due vetture, unaed una, ambedue incendiate dopo il furto, sono state scoperte ieri pomeriggio dallein località Enziteto del Vecchio: forse rappresentano un cavallo di ritorno fallito. Le altre, invece, occultate in campagna e fatte a pezzi, finiscono nei circuiti dei demolitori compiacenti.