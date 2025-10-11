Onofrio De Benedictis
Associazioni

Confesercenti Provincia di Bari, Onofrio De Benedictis nuovo presidente

Le sue prime dichiarazioni: "Promuovere modello di sviluppo che valorizzi qualità"

Giovinazzo - sabato 11 ottobre 2025 12.50 Comunicato Stampa
L'assemblea provinciale della FIEPET Confesercenti Bari (Federazione Italiana Esercenti Pubblici e Turistici) ha eletto il 9 ottobre scorso Onofrio De Benedictis come nuovo Presidente Provinciale dell'organizzazione di categoria.

Nel corso degli anni ha partecipato attivamente alla vita associativa di Confesercenti, ricoprendo il ruolo di Vicepresidente FIEPET e di delegato Confesercenti per la città di Bari. La sua elezione rappresenta la naturale prosecuzione di un percorso fatto di impegno e visione, che oggi trova nuova forza nella guida dell'organizzazione provinciale.

Nel suo primo intervento da Presidente, De Benedictis ha ringraziato i colleghi per la fiducia e ha ribadito l'impegno della FIEPET Bari a essere una voce autorevole e propositiva: "La ristorazione ed il turismo sono motori fondamentali per l'economia del nostro territorio. Dobbiamo lavorare insieme, istituzioni ed imprese, per promuovere un modello di sviluppo che valorizzi la qualità, la professionalità e la nostra identità mediterranea".
