Confesercenti Provincia di Bari, Onofrio De Benedictis nuovo presidente

L'assemblea provinciale della FIEPET Confesercenti Bari (Federazione Italiana Esercenti Pubblici e Turistici) ha eletto il 9 ottobre scorsocome nuovo Presidente Provinciale dell'organizzazione di categoria.Nel corso degli anni ha partecipato attivamente alla vita associativa di Confesercenti, ricoprendo il ruolo di Vicepresidente FIEPET e di delegato Confesercenti per la città di Bari. La sua elezione rappresenta la naturale prosecuzione di un percorso fatto di impegno e visione, che oggi trova nuova forza nella guida dell'organizzazione provinciale.Nel suo primo intervento da Presidente, De Benedictis ha ringraziato i colleghi per la fiducia e ha ribadito l'impegno della FIEPET Bari a essere una voce autorevole e propositiva: "La ristorazione ed il turismo sono motori fondamentali per l'economia del nostro territorio. Dobbiamo lavorare insieme, istituzioni ed imprese, per promuovere un modello di sviluppo che valorizzi la qualità, la professionalità e la nostra identità mediterranea".