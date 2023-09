"Attività storiche", buon riscontro per la presentazione dell'avviso regionale a Giovinazzo

Grande partecipazione, giovedì 21 settembre, a Giovinazzo, per la presentazione dell'avviso regionaleLa sala San Felice ha visto la presenza di numerosi imprenditori e imprenditrici giovinazzesi, mostratisi molto interessati al riconoscimento della Regione Puglia. Dopo gli onori di casa fatti dal Presidente del Centro Comunale Confartigianato Giovinazzo, che ha ringraziato i presenti e si è congratulato con Nicola Giotti e Fabrizio Mazzilli per il riconoscimento ottenuto, la parola è passata a Ninni Castellano, referente di CATA e Segretario regionale di Confartigianato Puglia.Nel suo intervento ha illustrato requisiti e vantaggi di questa misura che, oltre ad inserire le attività in un albo regionale, permette tra le altre l'accesso a percentuali maggiori di finanziamenti regionali a fondo perduto e, d'intesa con i comuni di appartenenza, potrebbe portare anche a sgravi fiscali.Infine, dopo i saluti agli intervenuti da parte dell'assessore alle attività produttive Arbore e dell'assessora al turismo e alla cultura Piscitelli, appassionata e coinvolgente è stata la testimonianza di Nicola Giotti di Giotti pasticceri, la cui bottega artigiana, assieme all'attività storica Antica Salumeria Mazzilli, è stata riconosciuta "Patrimonio di Puglia". Giotti oltre a mostrare l'orgoglio e la felicità per questo riconoscimento alla storia, alla tradizione e alla sua famiglia, ha voluto lanciare lo sguardo oltre il mero titolo, invitando tutti i partecipanti a presentare la domanda e puntando a creare una rete e un circuito virtuoso cittadino che porterebbe una forte ricaduta e una pubblicità notevole per il nostro territorio.Confartigianato Giovinazzo ricorda la gratuità di tutto l'iter e resta a disposizione per qualsiasi informazione (mail: confartigianato.giovinazzo@gmail.com ).