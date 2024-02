"Noi Confartigianato Giovinazzo", appuntamento in Sala San Felice

organizza questa sera, 23 febbraio, dalle ore 18.30, un incontro pubblico con gli artigiani e le imprese per illustrare i servizi e le opportunità offerte daL'appuntamento avrà un duplice scopo: in primis farci conoscere e presentare le offerte e i vantaggi che Confartigianato offre e mette a disposizione di tutto il mondo artigianale e imprenditoriale locale. Di qui, anche l'obiettivo di informare la cittadinanza, i giovani su tutti, come potenziali nuovi artigiani e imprenditori, in modo da poter favorire la crescita del tessuto imprenditoriale del nostro territorio.Durante la serata sono previsti i saluti di Francesco Sgherza (Presidente UPSA Confartigianato Bari-Bat-Brindisi) e di Angela Pacifico (Direttrice UPSA Confartigianato Bari-Bat-Brindisi). Gli interventi saranno curati da: Marco Natillo (Vice Direttore UPSA Confartigianato Bari-BatBrindisi), Erasmo Lassandro (Direttore ArtigianFidi Puglia) e Ninni Castellano (Segretario Regionale Confartigianato Imprese Puglia).Modererà l'incontro Giovanni D'Aquino, Presidente Centro Comunale Confartigianato Giovinazzo. Si invitano tutti gli imprenditori e le imprenditrici giovinazzesi a essere presenti per non perdere questa importante opportunità. Per informazioni è possibile scrivere a: confartigianato.giovinazzo@gmail.com