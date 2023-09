Botteghe storiche, Confartigianato Giovinazzo organizza un incontro

Dato il successo e l'entusiasmo della premiazione delle Attività Storiche lo scorso 12 settembre in Fiera del Levante, che ha visto conferire il riconoscimento dia due storiche attività giovinazzesi,organizza un incontro per illustrare l'avviso della Regione Puglia. Appuntamento fissato per il 21 settembre prossimo, alle 17.00, in Sala San Felice.In base alla legge n. 30/2021, sono ancora molte le botteghe, i negozi e i locali della nostra città con almeno 30 anni di attività alle spalle che potrebbero ambire al riconoscimento di attività storica.Durante l'incontro verranno illustrati i requisiti per il riconoscimento ma anche le opportunità che derivano da questo avviso regionale e dai prossimi bandi in favore delle imprese. Si invitano quindi tutti gli imprenditori e le imprenditrici giovinazzesi a essere presenti per non perdere questa importante opportunità.